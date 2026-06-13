ことし5月6日、福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故。発生から1か月余りが経過しました。部活動の遠征中に起きた痛ましい事故。



事故の起きたマイクロバスには北越高校の男子ソフトテニス部員20人が乗車していました。衝突の勢いで車内を貫通したガードレール……この事故で最後部の席に座っていた17歳の男子部員が死亡しました。



今回の事故。バスに乗っていたのは部員のみで、顧問は乗り合わせていませんでした。





◆「ICTで遠隔指導」部活動へ新たな取り組み

事故後、男子ソフトテニス部の顧問は、会見で「私がバスに同乗していれば運転手の異変に気づき、運転を止めさせるなどして事故を防ぐことができたのではないかと思っています」と話しました。子どもたちが安心して部活動に打ち込めるように……競技力の強化と安全の確保、その両立がいま求められています。競技力の向上と、子どもたちの安全をどう両立させていくのか。県内の取り組みを取材しました。

私たちが取材したのは山形県との県境に近い村上市の山北中学校。



放課後、野球の練習を行うためグラウンドに生徒が集まってきました。



この日の練習人数は1年生から3年生まで合わせて7人です。山北中学校の全校生徒は49人。限られた人数で、日々練習に臨んでいます。



生徒たちに話を聞いてみると……



〈山北中学校3年 加藤大洋さん〉

「パフォーマンスが向上しているなと思うときがよくあります」



〈山北中学校3年 富樫稟さん〉

「単純にプレーしていたらうまくならないから。キャッチボールとかも自分の体をつくって、意識して投げるようにしたりした」





少人数でもレベルの向上を感じていると話す生徒たち。その理由がありました。



去年10月、体育館に集まって、パソコンからの声に耳を傾けます。



行われていたのは「遠隔での部活動の指導」です。



県や大学などが主体となりおよそ1か月間、ICTを活用した生徒への野球指導が行われました。



取り組みを主導した新潟医療福祉大学の西原康行教授。



〈新潟医療福祉大学 西原康行教授〉

「都心部はかなり指導する環境ができているんですが、特に新潟県は過疎地も多い。中学校に子どもたちが少ないところもあるし、離島もあるので。そういった所でこのICTは非常に大きな力を発揮すると思う」



◇ ◇

この実験では新潟市北区にある大学と村上市の山北中学校をオンラインでつなぎ、新潟医療福祉大学の鵜瀬亮一監督が遠隔で生徒たちを指導しました。



〈リモートで指導 新潟医療福祉大学・鵜瀬亮一監督〉

「グローブの中でボールが動いている場合と、ぴたっと止まっている場合ではどちらの方が握り返しやすいですか？」



〈部員〉

「止まっている方です」



甲子園の優勝経験もある鵜瀬監督。専門的な指導をリアルタイムで受けられたことで、生徒自身も技術力の向上を実感したと話します。



〈山北中学校3年 中村陽斗さん〉

「教えてもらった時に分かりやすくて、楽しく野球を学ぶことができました」



〈山北中学校3年 石栗優吾さん〉

「すごい監督から言われて嬉しかったし、これからうまくなれると思うとそれもまたうれしいですね」



村上市では現在、部活動の運営主体を学校ではなく地域クラブなどに移行する「地域展開」が進んでいてます。



それでも、週末には練習や試合のためバスや自家用車で村上市の中心部へ移動することも少なくないのが実情です。



〈平日に生徒を指導 富樫魁斗コーチ〉

「地域で動ける方たちがみんな協力して、子どもたちのために動いていかなきゃいけないと思います」





県の部活動改革委員会の委員長も務める西原教授。



部活動の地域展開、ICTによる遠隔指導の可能性を指摘したうえで、現状の部活動のあり方に警鐘を鳴らします。



〈新潟医療福祉大学 西原康行教授〉

「一番のネックになっているのが年1回のトーナメント制の試合。それに向けてみんな必死になっているわけですが、そういう仕組みを変えてもっと自分の生活圏の中で試合ができたり、あるいはトーナメントじゃなくてリーグ戦にして、何度も自分の地域の中で試合が組めるような仕組みにするというのが地域展開の中にも入っている……今回も休日に遠くに遠征するということが起きている。しかも朝早くから運転して夕方遅くに帰ってくると思うが、そういった部活動の活動自体の問題点が浮き彫りになっている」

◆子どもの命守るため……国も対策に乗り出す

ICTを活用することで部活動の選択肢を広げることができそうです。



県の部活動改革検討委員会の西原康行委員長は「本来大切なことは、スポーツをきちんと学んで成長していくこと。その部分はかなりICTによって補える」と話しています。



また国も対策に乗り出しています。国交省と文科省は連絡会議を開き、部活動の遠征などの際どのように安全を確保するのか、留意点などを整理するとしていて6月末をめどに取りまとめる予定です。



（2026年6月5日放送「夕方ワイド新潟一番」県内ニュースより抜粋）