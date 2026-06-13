着けているだけで、誰でもナイスバディ。ピーチ・ジョン、人気シリーズ「ナイスバディブラ」2026 SUMMER COLLECTION発売
ピーチ・ジョンはこのほど、「2026 SUMMER COLLECTION」を発表しました。
■「ナイスバディブラ」の新作はアンティーク風デザイン
同コレクションは、バストとウエストの厚みの比率にこだわり、スタイルアップを叶える「ナイスバディブラ」シリーズの夏の新作や新色を展開しています。
夏の新作には、「ナイスバディブラブルームレース」が登場。レースとチュールをあわせたアンティーク風デザインとなっています。お揃いショーツやノンワイヤーブラも用意しました。
「ナイスバディブラ」の夏の新色には、「アッシュブルー」が総レースタイプにて登場。ブラ、ショーツ、ソング、サニタリーでの展開となっています。
そのほか、薄手でフラットなレースが特徴の「ナイスバディブラシアーフラワー」からは「チャコール」、「ナイスバディブラリボンレース」からは「ブルーピンク」が登場。
ストア限定の脇高アイテムや、ラメレースやドット、リボンを使用したブラも展開します。
■コレクション概要
コレクション名：2026 SUMMER COLLECTION
商品名：ナイスバディブラブルームレース
サイズ：A〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
価格：3,900円
商品名：ナイスバディショーツブルームレース
サイズ：S、M、L
価格：1,800円
商品名：ナイスバディソングブルームレース
サイズ：S/M、M/L
価格：1,800円
カラー：ブラック、ミント、アンティークピンク（全3色）
商品名：シアーブルームノンワイヤーブラ
サイズ：S、M、L
価格：3,900円
カラー：ブラック、ミント（全2色）
商品名：ナイスバディブラ
サイズ：A〜Gカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
価格：3,900円
商品名：ナイスバディショーツ
サイズ：S、M、L
価格：1,800円
商品名：ナイスバディソング
サイズ：S/M、M/L
価格：1,800円
商品名：ナイスバディサニタリー
サイズ：S、M、L
価格：2,100円
一部カラーのみ
カラー：アッシュブルー（新色1色）
商品名：ナイスバディブラシアーフラワー
サイズ：A〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
価格：3,900円
商品名：ナイスバディショーツシアーフラワー
サイズ：S、M、L
価格：1,800円
商品名：ナイスバディソングシアーフラワー
サイズ：S/M、M/L
価格：1,800円
カラー：チャコール（新色1色）
※6/10発売予定
商品名：ナイスバディブラリボンレース
サイズ：A〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
価格：3,900円
商品名：ナイスバディショーツリボンレース
サイズ：S、M、L
価格：1,800円
商品名：ナイスバディソングリボンレース
サイズ：S/M、M/L
価格：1,800円
カラー：ブルーピンク（新色1色）
商品名：ナイスバディ脇高ブラ
サイズ：B〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
価格：4,500円
商品名：ナイスバディ脇高ショーツ
サイズ：S/M、M/L
価格：2,100円
商品名：ナイスバディ脇高ソング
サイズ：S/M、M/L
価格：2,100円
カラー：ホワイト、ピンク、ネイビー（全3色）
商品名：ナイスバディブララメレース
サイズ：B〜Fカップ UB65/70/75
価格：4,500円
商品名：ナイスバディショーツラメレース
サイズ：S/M、M/L
価格：2,100円
商品名：ナイスバディソングラメレース
サイズ：S/M、M/L
価格：2,400円
※ストアでは6/18発売
カラー：ブラック、ホワイト、ブルー（全3色）
URL：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-nicebraseries/
（フォルサ）