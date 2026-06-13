ピーチ・ジョンはこのほど、「2026 SUMMER COLLECTION」を発表しました。

■「ナイスバディブラ」の新作はアンティーク風デザイン

同コレクションは、バストとウエストの厚みの比率にこだわり、スタイルアップを叶える「ナイスバディブラ」シリーズの夏の新作や新色を展開しています。

夏の新作には、「ナイスバディブラブルームレース」が登場。レースとチュールをあわせたアンティーク風デザインとなっています。お揃いショーツやノンワイヤーブラも用意しました。

「ナイスバディブラ」の夏の新色には、「アッシュブルー」が総レースタイプにて登場。ブラ、ショーツ、ソング、サニタリーでの展開となっています。

そのほか、薄手でフラットなレースが特徴の「ナイスバディブラシアーフラワー」からは「チャコール」、「ナイスバディブラリボンレース」からは「ブルーピンク」が登場。

ストア限定の脇高アイテムや、ラメレースやドット、リボンを使用したブラも展開します。

■コレクション概要

コレクション名：2026 SUMMER COLLECTION

商品名：ナイスバディブラブルームレース

サイズ：A〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

価格：3,900円

商品名：ナイスバディショーツブルームレース

サイズ：S、M、L

価格：1,800円

商品名：ナイスバディソングブルームレース

サイズ：S/M、M/L

価格：1,800円



カラー：ブラック、ミント、アンティークピンク（全3色）

商品名：シアーブルームノンワイヤーブラ

サイズ：S、M、L

価格：3,900円

カラー：ブラック、ミント（全2色）

商品名：ナイスバディブラ

サイズ：A〜Gカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

価格：3,900円

商品名：ナイスバディショーツ

サイズ：S、M、L

価格：1,800円

商品名：ナイスバディソング

サイズ：S/M、M/L

価格：1,800円

商品名：ナイスバディサニタリー

サイズ：S、M、L

価格：2,100円

一部カラーのみ

カラー：アッシュブルー（新色1色）

商品名：ナイスバディブラシアーフラワー

サイズ：A〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

価格：3,900円

商品名：ナイスバディショーツシアーフラワー

サイズ：S、M、L

価格：1,800円

商品名：ナイスバディソングシアーフラワー

サイズ：S/M、M/L

価格：1,800円

カラー：チャコール（新色1色）

※6/10発売予定

商品名：ナイスバディブラリボンレース

サイズ：A〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

価格：3,900円

商品名：ナイスバディショーツリボンレース

サイズ：S、M、L

価格：1,800円

商品名：ナイスバディソングリボンレース

サイズ：S/M、M/L

価格：1,800円



カラー：ブルーピンク（新色1色）

商品名：ナイスバディ脇高ブラ

サイズ：B〜Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

価格：4,500円

商品名：ナイスバディ脇高ショーツ

サイズ：S/M、M/L

価格：2,100円

商品名：ナイスバディ脇高ソング

サイズ：S/M、M/L

価格：2,100円

カラー：ホワイト、ピンク、ネイビー（全3色）

商品名：ナイスバディブララメレース

サイズ：B〜Fカップ UB65/70/75

価格：4,500円

商品名：ナイスバディショーツラメレース

サイズ：S/M、M/L

価格：2,100円

商品名：ナイスバディソングラメレース

サイズ：S/M、M/L

価格：2,400円

※ストアでは6/18発売

カラー：ブラック、ホワイト、ブルー（全3色）

URL：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-nicebraseries/

（フォルサ）