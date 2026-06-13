四つ葉のクローバーにテンションアップ　嬉しさを全身で表現するワンコのポーズにほっこり

お散歩の途中で見つけた、小さな幸運のシンボル「四つ葉のクローバー」。それを差し出された瞬間に、まるで人間の子どものように大喜びして、最高のリアクションを返してくれるワンちゃんの姿が、多くの人の心をじんわりと温めています。

真っ白でふわふわな毛並みを輝かせながら、きらきらとした瞳で喜びを爆発させているのは、日本スピッツの「楽（らく）」くん。Xに投稿された写真には、差し出された四つ葉のクローバーを前に、両前脚を大きく広げて「わぁ」と声をあげているかのような、愛らしすぎる決定的な瞬間が収められています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 愛らしいポーズはまさに「最高のプレゼントをもらった子ども」

楽くんは現在11歳で、とっても甘えん坊な性格の男の子。当時はいつものようにお散歩を楽しんでいたそうですが、飼い主さんが道すがら四つ葉のクローバーを発見し、楽くんの目の前にそっと差し出してみたのが事の発端です。

すると、その小さな緑の葉っぱを見た楽くんは、そのまま後ろ脚で立ち上がってきたのだそう。飼い主さんはその一連のかわいらしい動きを見逃さず、タイミングよくカメラのシャッターを切ることに成功しました。

肉球をこちらにしっかりと見せながら、お口を少し開けて大はしゃぎする楽くんのポーズは、まさに「最高のプレゼントをもらった子ども」そのものです。

■ 気分が乗っているとき限定の特別な「わぁ」

実は楽くん、過去にも大好物のイチゴを目の前にした際に、全く同じ「わぁ」のポーズを披露して飼い主さんを和ませてくれた実績があります。

この愛くるしいポーズは、楽くんにとって最上級の喜びのサインのようで、「特に気分が乗っている時などによく見られます」と飼い主さん。何に対してでも毎回出すわけではなく、楽くん自身のコンディションやワクワク感が最高潮に達したときにだけ飛び出す、ちょっぴりレアで特別な感情表現のようです。

飼い主さんが見つけた四つ葉のクローバーという幸運が、楽くんの最高の笑顔を引き出し、それが写真を通じて今度はたくさんの人へと癒やしの幸福を広げていく。そんな素敵な優しさに満ちた、お散歩中のほっこりする一幕でした。

＜記事化協力＞

くーさんママさん（@kukuri_shibainu）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061302.html