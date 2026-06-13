◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド）

右ハムストリングの肉離れで離脱中のホワイトソックス・村上宗隆選手がベンチに入ってチームを応援。試合前には現在のコンディションについて語りました。

5月30日のタイガース戦で負傷し故障者リスト(IL)入り。この日はベンチに入り、ドジャースとのカード初戦を戦うチームを応援しました。

試合前、「ベンチに入ってしっかり声を出して、チームのためにいい雰囲気作りをするというのを心がけています」と答えていた村上選手。

大谷翔平選手らドジャースの日本人3選手に関しては「一緒にWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)もプレーしましたし、仲良くというかかわいがってもらっています」と笑顔を見せました。

そのドジャース戦については「プレーしたかったのが本音」とコメント。

そして患部の状態には「痛みもあまり出ていないですし、いいリハビリ期間が過ごせていると思っています」と、復帰へ前向きなコメントを残しました。