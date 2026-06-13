東京芝1400メートル

中央競馬が13日に行われ、東京6R・2歳新馬（芝1400メートル）は2番人気デミアン（牡、斎藤誠）が制した。同馬はダート世界最強馬の初年度産駒で、ファンの注目が集まっている。

ダミアン・レーン騎手を背にデビューしたデミアン。スタートはやや出負けしたが、すぐに馬群に取りついた。

直線ではレーンのムチに応えて脚を伸ばし、前をいくデザートスピリットをゴール前でかわした。

デミアンの父フライトラインは、米国のダートで圧勝を続けて6戦全勝（G1は4勝）で引退。6戦合計で2着馬につけた着差が71馬身という異次元の強さを見せていた。

最強馬の初年度産駒として世界で最初にデビューし、きっちり勝利。X上の競馬ファンからは様々な声が上がった。

「フライトライン産駒ってだけで負けるの想像出来ないよなあ」

「芝はどうだろうと思ったがデミアン普通に勝ってるやんw じゃあダートで走ったら更にヤバイのか…」

「フライトライン産駒やべーな」

「デミアン強すぎワロタ」

「デミアン勝ったか。 父と同じBCに行かないかな」

「デミアンやるやん」

「デミアンがダミアンで勝ったのかw」

デミアンの母はミラアルタ（母の父カーリン）。馬名意味は「物語の登場人物名より」。



（THE ANSWER編集部）