明日14日(日)は、西日本は梅雨空が戻りそうです。午後は傘の出番があるでしょう。沖縄は引き続き雨で、15日(月)にかけて、大雨に十分注意が必要です。

西から梅雨空戻る 沖縄は引き続き大雨に十分注意

北海道は、寒気の影響が残り、大気の不安定な状態が続くでしょう。

所々で雨や雷雨がありそうです。急な強い雨や落雷、ひょうにご注意ください。



東北や北陸は、安定して晴れる所が多いものの、東北南部の山沿いでは、午後は天気が急変する所があるでしょう。





関東や東海は、日中は晴れ間が出る見込みです。ただ、午後は沿岸部を中心に雲が広がりやすく、標高の高い地域では、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。近畿から九州は、日本海側は昼頃まで広く日差しが届く見込みです。一方、太平洋側は雲が広がりやすく、九州や四国を中心に、午後は雨が降るでしょう。紀伊半島でも、夜は所々で傘の出番になりそうです。沖縄は、断続的に雨が降るでしょう。局地的には、雷を伴って、道路が冠水するくらいの雨が降りそうです。大雨に十分ご注意ください。

東日本や西日本 週の中頃から梅雨らしい天気に

明後日15日(月)は、東北南部から近畿の太平洋側を中心に雨が降るでしょう。

近畿や東海は昼頃には雨雲が抜けますが、関東や東北南部は、夕方まで傘の出番になりそうです。



沖縄は、この先も梅雨空が続くでしょう。

先島諸島では、明日14日(日)にかけて、沖縄本島では、明後日15日(月)にかけて、非常に激しい雨が降りそうです。

この先も、大雨に十分ご注意ください。



16日(火)は、全国的に梅雨の晴れ間となりますが、沖縄は断続的に雨が降りそうです。



17日(水)は、前線が次第に北上し、西から天気が崩れるでしょう。



18日(木)は、前線上を低気圧が進み、関東から九州の太平洋側を中心に雨や風が強まる所がありそうです。



19日(金)以降も、関東から九州、沖縄で梅雨空が続き、週末はまとまった雨が降りそうです。

来週後半は、梅雨末期に相当する湿った空気が、日本付近に流れ込む予想です。

梅雨の大雨の対策をなさってください。

東京都心 明日14日(日)から明後日15日(月)は体感ガラリと変化

東京は、明日14日(日)まで梅雨の中休みとなりますが、15日(月)は、梅雨空が戻るでしょう。気温の変化が大きくなりそうです。



明日14日(日)の東京の気温は、最低気温は、けさよりやや高いでしょう。

最高気温は、きょうと同じくらいの見込みで、汗ばむ陽気が続きそうです。



明後日15日(月)は、日差しがなく、加えて冷たい東風が流れ込むため、日中はこの時期としては気温が上がらないでしょう。

明日14日(日)と、体感が大きく変わりそうです。

服装で上手に調節をして、体調を崩さないようにしてください。



16日(火)以降は、26度前後で経過するでしょう。

週の後半は、湿気が多く、ムシムシと感じられそうです。