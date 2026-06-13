歌舞伎俳優の松本幸四郎が歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）昼の部「時今也桔梗旗揚（ときはいまききょうのはたあげ）」で演じる武智光秀役の特別ビジュアルが１３日、初公開された。

四世鶴屋南北が、５代目松本幸四郎とタッグを組み生み出した名作。明智光秀が織田信長を討ち取った史実の「本能寺の変」を題材として、光秀が謀反を決意する凄絶な過程を描く。明智光秀を「武智光秀（たけちみつひで）」、織田信長を「小田春永（おだはるなが）」と名前を変え、光秀の執念が劇的に表現される。

光秀役は、幸四郎の曾祖父・初代中村吉右衛門が当り役とし、祖父・初代松本白鸚（八世幸四郎）、父・松本白鸚、叔父・２代目中村吉右衛門と演じ続けてきたゆかりの役。今回、幸四郎が身にまとっている光秀の衣装は、叔父の吉右衛門が舞台で使用していたもの。父の白鸚から教えを受け、７月の舞台で披露する。

今回撮影されたのは通称「馬盥（ばだらい）の光秀」と呼ばれる名場面。主君である春永の不評を買い、光秀は森蘭丸から鉄扇で眉間を割られてしまう。７月の舞台で蘭丸を演じるのは幸四郎の息子・市川染五郎だ。さらに馬を洗う盥（馬盥＝ばだらい）で酒を飲まされるなどの恥辱を受ける。

幸四郎は撮影を終えて興奮気味。「何より光秀のこしらえ、馬盥の光秀のこしらえが魅力的で、かっこよくて憧れていたので、それを身に纏うことができ、スチール撮影をしていただいたからこそ、初日より早く着ることができたので、ありがたかった（笑）。憧れていたという気持ちを大事に稽古を重ねて初日を迎えたい。身が引き締まる思いです」と声を弾ませた。