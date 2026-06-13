１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶり２度目の出場となるハイチは１３日（日本時間１４日）、スコットランドとの初戦を迎える。

人口約１１５０万人のカリブ海の島国。ギャングの活動が激しく、治安悪化のため国内選手の招集ができないなど代表の活動への影響は少なくない。Ｗ杯予選では情勢不安のため、フランス人指揮官のミニェ監督が就任から１年以上経過したあとも入国できず、ホーム開催ができないハンデを抱えていた。しかし、今大会では出場国枠が増え、さらに米国、カナダ、メキシコが開催国枠での出場となったことで巡ってきたチャンスを生かし、Ｗ杯予選を突破して、本大会の切符をつかんだ。

初戦のスコットランドに加え、ブラジル、モロッコと強豪揃いのグループとなったが、ＦＷフランツディ・ピエロは「自分たちの力を信じている。参加するだけでは満足しない」と３戦全敗に終わった５２年前の雪辱に意欲。「我々の情熱、団結力、信念を世界に示したい」とカリブ海の小国は、波乱の主役になることを狙っている。

◆ハイチ ＦＩＦＡランク８３位。１３大会ぶり２回目。１９７４年西ドイツＷ杯では３戦全敗。監督はフランス出身のセバスティアン・ミニェ。イングランドのウルバーハンプトンＭＦベルガルドが攻撃の中心。北中米カリブ海３次予選Ｃ組６勝２分２杯で１位通過。首都ポルトープランス。カリブ海にあり、北海道の約３分の１程度の約２・８万平方キロメートル。人口は約１１５０万人。世界の最貧国に分類され、ギャングの活動が激しく治安が悪い。言語はフランス語など。五輪は１９２８年にアムステルダム大会で銅メダルを獲得してからメダルなし。