SixTONES森本慎太郎、ついにDASHでプロジェクトリーダー就任 “海の賢者”誘致を目指す
6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が、14日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演し、プロジェクトリーダーを務める新プロジェクトを始動する。
【番組カット」】アイドルの顔が…!?悲劇が起きた焼きそばづくり
DASH歴6年の森本が、ついにプロジェクトリーダーを務める新プロジェクトが始動。かつては東京湾でも当たり前のように捕れ、品川付近でも生息が確認されたものの、今ではその数が激減している“憧れの江戸前名物”であるタコを「横浜DASH海岸」に住み着かせる超難関ミッションとなる。高い学習能力と状況判断能力を持つことから“海の賢者”と呼ばれる人気者をDASH海岸に呼び込む。
プロジェクト成功に向けた秘けつを学ぶべく、森本と桝太一氏（同志社大学助教）が山口・周防大島へ。準絶滅危惧ニホンアワサンゴの世界最大規模の群生地が広がる島の海には、“海の賢者”がこぞってすみ着く“究極のスイートルーム”があるという。一体どんな部屋なのか。潜水士の国家資格を持つ森本と桝が、海の中を調査する。
潜った瞬間から目の前に海藻の森が広がり、メバルやスズメダイなど魚の群れに次々遭遇する。「夢のような光景！」「何百匹いるんだ！？」と、まるで竜宮城のような魚天国に2人も大興奮。そして、その先に“スイートルーム”を発見する。部屋の中では、“海の賢者”があくびをしながらリラックスしていた。
そんな衝撃の光景をDASH海岸で再現するため、さっそくオリジナルのタコつぼづくりを開始する。しかし、周防大島で同局系番組『Golden SixTONES』名物「サイズの晩餐」もスタートする。
一方、城島茂と木村尚氏（海洋環境専門家）は、福岡県の高校生から教わった“海の賢者”のエサになる生物が群がる仕掛けを製作。スイートルームとの合わせ技で“海の賢者”の誘致を目指す。
さらに、DASH海岸でひと足早い夏祭りも。今が旬の超高級な東京湾伝統の海の幸「コウイカ」を鉄板屋台で豪快イカ焼き＆イカ墨焼きそばに。しかし、「画がひどい…!?」「ファンの皆さまごめんなさい！」と、焼きそばを食べたアイドルを悲劇が襲う。
【番組カット」】アイドルの顔が…!?悲劇が起きた焼きそばづくり
DASH歴6年の森本が、ついにプロジェクトリーダーを務める新プロジェクトが始動。かつては東京湾でも当たり前のように捕れ、品川付近でも生息が確認されたものの、今ではその数が激減している“憧れの江戸前名物”であるタコを「横浜DASH海岸」に住み着かせる超難関ミッションとなる。高い学習能力と状況判断能力を持つことから“海の賢者”と呼ばれる人気者をDASH海岸に呼び込む。
潜った瞬間から目の前に海藻の森が広がり、メバルやスズメダイなど魚の群れに次々遭遇する。「夢のような光景！」「何百匹いるんだ！？」と、まるで竜宮城のような魚天国に2人も大興奮。そして、その先に“スイートルーム”を発見する。部屋の中では、“海の賢者”があくびをしながらリラックスしていた。
そんな衝撃の光景をDASH海岸で再現するため、さっそくオリジナルのタコつぼづくりを開始する。しかし、周防大島で同局系番組『Golden SixTONES』名物「サイズの晩餐」もスタートする。
一方、城島茂と木村尚氏（海洋環境専門家）は、福岡県の高校生から教わった“海の賢者”のエサになる生物が群がる仕掛けを製作。スイートルームとの合わせ技で“海の賢者”の誘致を目指す。
さらに、DASH海岸でひと足早い夏祭りも。今が旬の超高級な東京湾伝統の海の幸「コウイカ」を鉄板屋台で豪快イカ焼き＆イカ墨焼きそばに。しかし、「画がひどい…!?」「ファンの皆さまごめんなさい！」と、焼きそばを食べたアイドルを悲劇が襲う。