◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA 16-6 ロッテ(13日、ZOZOマリン)

試合序盤の15失点など、劣勢から反撃及ばず敗れたロッテ。それでも注目シーンも多く生まれました。

まずは今季からロッテでプレーしている山粼剛選手。昨季限りで楽天を戦力外となるも、ロッテに育成契約で加入し、今月5日に支配下登録を勝ち取りました。ここまで4試合に出場し、ヒットはなかったものの、この日待望の一打。対するDeNAの先発・ 篠木健太郎投手の5球目のストレートをとらえ、センターへの移籍後初ヒットとしました。さらに続く打席でもヒットで出塁し、西川史礁選手の2ランに貢献しました。

さらに5回を終えて試合が成立し、ソト選手が1000試合出場を達成。DeNAでもプレーし、チームに貢献してきたソト選手に対しては、両チームのベンチ・ファンから拍手が送られました。

加えて7回には宮崎竜成選手がプロ初ホームラン。3番手・若松尚輝投手の投じた3球目のフォークを振り抜き、大きく弧を描いた打球はそのままライトスタンドに飛び込む待望の一発となりました。

大量失点での幕開けとはなったものの、打線は10安打6得点と奮起。球場を埋めた満員のファンの前で力闘を見せました。