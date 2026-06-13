「アーモンド効果 3種のナッツ 砂糖不使用」が人気　「さらなる成長への大きなポテンシャルを秘めている」江崎グリコ担当者が語る

アーモンドミルク市場で85％以上のシェアを誇る江崎グリコの「アーモンド効果」で、「3種のナッツ 砂糖不使用」が人気を博している。

「今後もさらなる成長への大きなポテンシャルを秘めている」と健康事業マーケティング部の川上雄太郎氏は語る。

同商品は、アーモンド・くるみ・ヘーゼルナッツを合わせた香ばしい味わいが特長のアーモンドミルク。2023年の発売以降じわじわと伸長し、現在1Lサイズでは「アーモンド効果 砂糖不使用」に次いで二番手、200mlサイズでも四番手の人気となっている。

好調の理由は、味わいや栄養にあると川上氏は分析する。

「3種のナッツが入ったおいしさやお得感、パッケージに『＋鉄分』とある通り鉄分を摂取できる点も好評」と説明する。

砂糖不使用のため、汎用性が高い点もポイントとなっている。

「そのままでもおいしくスッキリ飲みやすいほか、コーヒーを割ったり料理に入れたりと汎用性も高い。レストランなど飲食関係の方からも、ナッツのコクがあり砂糖不使用のため使いやすいと評価していただけた」と胸を張る。

現在は看板商品の「アーモンド効果 オリジナル」「同 砂糖不使用」と比べて配荷率に伸びしろがあることから、配荷を増やしトライアル促進を狙っていく。

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