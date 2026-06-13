今季限りでアトレティコ・マドリードを離れるFWアントワーヌ・グリーズマンは、アトレティコでスーペルコパ・デ・エスパーニャ、ヨーロッパリーグ、UEFAスーパー杯のタイトルを手にした。その貢献度は見事だったが、悔やまれるのが2019年からの2年間だ。



グリーズマンは2019年に国内のライバルであるバルセロナへ移籍。これはさらなるタイトル獲得を目指しての決断だったはずだが、バルセロナではスペイン国王杯しか制覇できず。





しかもその間に古巣アトレティコが2020-21シーズンのリーガを制覇。グリーズマンは悲願だったリーグタイトルを獲れないままアトレティコを離れることになる。スペイン『Mundo Deportivo』によると、当時バルセロナでプレイしていたDFジョルディ・アルバは、グリーズマンが思うように適応できなかったと振り返る。「彼はよくやったよ。とても勤勉な選手だった。シメオネ監督の下でフィジカルは強化されていて、バルセロナでも常に全力だった。テクニックも非常に優れていたしね。しかし多くの選手と同じように、最終的には上手く適応できなかった。その後アトレティコに戻り、以前の姿を取り戻したね」バルセロナには特別な哲学があり、適応は簡単ではない。グリーズマンも2020-21シーズンはバルセロナの選手としてリーグ戦で13ゴールを記録したが、アトレティコ時代ほどの影響力は発揮できなかった。