14日、2026W杯グループDに入っているオーストラリア代表はトルコ代表との初戦を迎える。このグループは開催国アメリカ代表、南米からパラグアイ代表も入っていて、大会前より読めないグループの1つに挙げられていた。



元オーストラリア代表GKマーク・シュウォーツァー氏は、その中でもオーストラリアが過小評価されていると語る。アメリカにはホームアドバンテージがあり、トルコには欧州トップリーグでプレイする選手が揃う。オーストラリアの評価がやや下がってしまうのも仕方がないだろうか。





しかしオーストラリアも前回大会でベスト16に進んでいて、優勝したアルゼンチン相手にも互角に渡り合った。油断できないチームなのは間違いない。豪『ABC News』によると、シュウォーツァー氏は過小評価されているくらいの方が丁度いいと今のポジションを歓迎している。「世間は我々のことを過小評価している。これまでもずっとそうだった。しかし、そのポジションも嫌いではない。我々はその状況からしばしば人々を驚かし、大多数の期待を上回る結果を出してきた。窮地に立たされた時こそ我々は闘志を燃やし、最高のフットボールを見せるのだ。このポジションは選手たちにとって強力な武器になると思う」初戦で戦うトルコはグループの中で1番厄介な相手かもしれないが、いきなり世界を驚かせるだろうか。アジアの強豪として意地を見せてほしいところだ。