◆陸上日本選手権 第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子１５００メートル決勝が行われ、日本歴代２位（３分３５秒６２）の自己ベスト記録を持つ飯沢千翔（住友電工）が３分４０秒１１で、３年連続４度目の優勝を果たした。アジア大会派遣設定記録（３分３６秒５３）をすでに突破しており、日本代表に内定した。７００メートルから先頭に立ち、レースを作った早大ルーキーの本田桜二郎はラストの直線で抜かれたが、大健闘の２位。「飯沢さんにチャレンジすることを考えていたので、それを達成できなかった悔しさはありますが、自分のレースはできた。満足しています」と大粒の汗をぬぐった。

本田は１２日の予選で、日本人学生歴代３位となる３分３７秒５３の自己ベストをマークし、全体トップのタイムで決勝に進出したが、１５００Ｍ第一人者の飯沢のスピードにはかなわなかった。それでも、３分４０秒４９で２位と踏ん張り、存在感を発揮した。日本選手権の雰囲気も肌で感じ「観客も多くてすごく走りやすかった。こういう雰囲気の方が自分は力が出せると思っているので、すごく楽しかったです」とはにかんだ。

今年１月の第１０２回箱根駅伝で優勝候補の一角だった早大は、５区終盤まで首位を走ったが青学大に逆転され往路２位、復路８位の総合４位だった。今季は昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田がそろって早大に入学。

１９９０年には日本人高校生初の５０００メートル１３分台ランナーの武井隆次、３０００メートル障害日本高校記録保持者（当時）の櫛部静二（現城西大監督）、全国高校総体１５００メートル５位の花田勝彦（現早大監督）が早大に入学。１年目から主要区間を担い「早大三羽がらす」と呼ばれた。それから３６年。「令和の早大三羽がらす」として期待されている。

今後は駅伝などを見据え「これからに向けてどんどん距離を増やしていかないといけない。これからも練習していきたい」と本田。チームで切磋琢磨（せっさたくま）しながら成長していく。