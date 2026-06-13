「今年で13回目」相川七瀬、赤法被姿で子どもたちと田植えに励む姿披露「すごいエネルギッシュさ」「良い笑顔」
歌手の相川七瀬（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。“総社赤米大使”を務める岡山・総社市での田植え体験イベントに出席したことを報告し、赤の法被姿で田植えに励むショットを披露した。
【写真】「すごいエネルギッシュさ」赤の法被姿で子どもたちと田植えに励む相川七瀬
相川は「岡山総社市へ。新本小学校5年生の皆んなと赤米の田植え 今年で13回目。あらためて13年間通わせて頂いているというのは、氏子さんたちはじめ市民の皆様のご理解があってのこと。赤米が結んでくれたご縁、本当に有り難く感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、現地の子どもたちと田植えに励み笑顔を見せる写真を複数枚投稿した。
この投稿にファンからは「赤が似合い過ぎます」「良い笑顔 日本の原風景ですね〜」「改めて姉さんの行動力半端ないですね！」「すごいエネルギッシュさだ!!」「田植えをするロッカー感激!!」などの声が寄せられている。
【写真】「すごいエネルギッシュさ」赤の法被姿で子どもたちと田植えに励む相川七瀬
相川は「岡山総社市へ。新本小学校5年生の皆んなと赤米の田植え 今年で13回目。あらためて13年間通わせて頂いているというのは、氏子さんたちはじめ市民の皆様のご理解があってのこと。赤米が結んでくれたご縁、本当に有り難く感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、現地の子どもたちと田植えに励み笑顔を見せる写真を複数枚投稿した。
この投稿にファンからは「赤が似合い過ぎます」「良い笑顔 日本の原風景ですね〜」「改めて姉さんの行動力半端ないですね！」「すごいエネルギッシュさだ!!」「田植えをするロッカー感激!!」などの声が寄せられている。