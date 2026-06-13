44歳・熊田曜子、ポールダンスで圧巻ボディ 美脚＆鍛え上げた体幹も披露「脱帽です」「腹筋がバキバキ」「柔軟性が素晴らしい」
タレントの熊田曜子（44）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、ポールダンスに取り組む様子を公開。鍛え上げられた腹筋や美しいスタイルに反響が寄せられている。
【写真】「体幹のすごさに脱帽」ポールダンスで圧巻ボディを披露する熊田曜子
熊田は、美脚を大胆に見せたウェア姿でポールダンスを披露する写真を投稿。ポールに逆さまの状態でぶら下がる高度なポーズを決め、日頃のトレーニングの成果をうかがわせた。
投稿では「先生朝活」とつづり、「8：15からしっかり柔軟して約45分で振り入れ。頭も体もフル回転して1日のいいスタートになるよ」とコメント。朝から本格的なレッスンに励んでいることを明かした。
さらに、「レベル2はショルダーしてる時間が長かった。同じ曲のレベル1は次の投稿にアップするね」と説明し、継続的にポールダンスの練習を重ねている様子を伝えた。
ファンからは「腹筋がバキバキ」「腹筋の割れ方イイね。さすが」「ダイナミックで体の柔軟性が素晴らしい」「柔軟性をはじめ、体幹のすごさに脱帽です」などのコメントが寄せられ、44歳とは思えないボディメイクへの努力に称賛の声が集まっている。
【写真】「体幹のすごさに脱帽」ポールダンスで圧巻ボディを披露する熊田曜子
熊田は、美脚を大胆に見せたウェア姿でポールダンスを披露する写真を投稿。ポールに逆さまの状態でぶら下がる高度なポーズを決め、日頃のトレーニングの成果をうかがわせた。
投稿では「先生朝活」とつづり、「8：15からしっかり柔軟して約45分で振り入れ。頭も体もフル回転して1日のいいスタートになるよ」とコメント。朝から本格的なレッスンに励んでいることを明かした。
ファンからは「腹筋がバキバキ」「腹筋の割れ方イイね。さすが」「ダイナミックで体の柔軟性が素晴らしい」「柔軟性をはじめ、体幹のすごさに脱帽です」などのコメントが寄せられ、44歳とは思えないボディメイクへの努力に称賛の声が集まっている。