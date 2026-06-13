「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ５位決定戦、Ｊ２・Ｊ３東Ｂ２−０Ｊ２・Ｊ３西Ａ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）

Ｊリーグのオールスターとして１７年ぶりに開催され、Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が「Ｊ２・Ｊ３東Ｂ」で出場した。１９９３年に初代オールスターＭＶＰにも輝いているキングは、自身としても２００７年以来１９年ぶり史上最多１０度目の祭典で２試合に出場し、背番号「１１」で計２０分プレー。５位決定戦では槙野智章監督（３８）とともに途中出場し、ヘディングシュートを放つなど見せ場をつくった。

国立競技場がどよめいた。残り時間６分となったところで、ベンチのカズとともに槙野監督が背番号５のユニホーム姿でピッチに向かい、２人そろって途中出場し、２トップを結成した。カズは右からのクロスに頭を合わせたり、得意のシザーズを見せるなど魅了。一方、槙野も終盤に豪快なオーバーヘッドキックを狙うなどサポーターを驚かせた。

カズはヘディングシュートの場面について「なかなか難しいクロスではあったが、その場面に自分がいることが大事」と振り返った。また、異例となる槙野との競演については「監督がああいう形で出場するのは、なかなか珍しいというか、あり得ないことだなと（笑）。槙野監督らしいといえばらしいし、『最後に僕と一緒にプレーしてください』と（打診が）あったので」と笑いつつ、「出る以上、２−０だったので『絶対にここで（逆転されて）負けたらいけない』と２人で話していた。勝って終われて良かった」と胸をなで下ろした。

１回戦の「Ｊ２・Ｊ３東Ａ」戦はスターティングメンバーとして出場。シュート機会はつくれなかったが、激しい競り合いを見せるなど、１４分間のプレーで沸かせた。

試合目のセレモニーでは、Ｊリーグ元年の１９９３年のオールスターに出場したラモス瑠偉氏（６９）、武田修宏氏（５９）、柱谷哲二氏（６１）、木村和司氏（６９）らＯＢも集まった。今も現役としてプレーしている５９歳は「ＯＢから現役までが集まって交流できるのは大きなこと。自分自身、普段話しをできない選手とスタッフと交流できた。オールスターを経験して、いろんなところに力をつなげていける場だと実感している」と語った。

◆オールスターＤＡＺＮカップ Ｊリーグ所属選手によるオールスター戦としては２００９年以来１７年ぶりに開催され、Ｊ２、Ｊ３クラブを含む全６０クラブが対象となるのは初めてとなる。地域ごとに編成された６チームによる１ＤＡＹトーナメント方式で実施され、試合は前後半なしの３０分制（３位・５位決定戦は２０分制）で、全７試合が行われる。