久保田海羽＆海音、肌見せスタイルで姉妹ランウェイ「遺伝子最強」「2人ともスタイルすごい」と話題【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜／以下、「今日好き」）に参加していた久保田海羽（みなつ）と妹の海音（みせら）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】久保田海羽＆海音「遺伝子最強」肌見せスタイル
海羽は、ベアトップにダメージ入りのデニムパンツを合わせたカジュアルファッションから美しいデコルテとウエストを披露。海音は美しい肩が際立つジレベストにフレアミニスカートを合わせたコーディネートで登場した。ステージトップでは、海音が海羽の肩に手を置きクールな表情。眩いオーラで会場を虜にしていた。
このランウェイを受け、ファンからは「遺伝子最強」「美人姉妹」「見惚れる」「2人ともスタイルすごい」などと反響が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛番組。海羽は「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立し、2024年9月に破局を報告した。海音は「テグ編」に参加していた。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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◆久保田海羽＆海音、姉妹ランウェイ
海羽は、ベアトップにダメージ入りのデニムパンツを合わせたカジュアルファッションから美しいデコルテとウエストを披露。海音は美しい肩が際立つジレベストにフレアミニスカートを合わせたコーディネートで登場した。ステージトップでは、海音が海羽の肩に手を置きクールな表情。眩いオーラで会場を虜にしていた。
このランウェイを受け、ファンからは「遺伝子最強」「美人姉妹」「見惚れる」「2人ともスタイルすごい」などと反響が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛番組。海羽は「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立し、2024年9月に破局を報告した。海音は「テグ編」に参加していた。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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