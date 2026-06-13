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Best Japanese Song in North America¡¡¡ÖIRIS OUT¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ
Best Japanese Song in Latin America¡¡¡ÖIRIS OUT¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ
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Korean Popular MusicÆÃÊÌ¾Þ¡¡¡ÖPOWER¡×G¡ÝDORAGON
Thai Popular MusicÆÃÊÌ¾Þ¡¡¡ÖMy Heart Follows You¡×YOUNGOHM
Indonesian Popular MusicÆÃÊÌ¾Þ¡¡¡Öeverything u are¡×Hindia
Vietnamese Popular MusicÆÃÊÌ¾Þ¡¡¡ÖBac Bling¡×Hoa Minzy
Philippine Popular MusicÆÃÊÌ¾Þ¡¡¡ÖMulto Cup of Joe¡×
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