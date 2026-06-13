◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド)

ドジャース・佐々木朗希投手がメジャー移籍後ワーストの5回途中7失点で今季4敗目。試合後、自らの登板を振り返りました。

7回無失点の前回登板から中6日のこの日は、4回までソロホームランの1点のみに抑えます。しかし1点リードの5回、先頭に四球を与えてから3連打で逆転を許し、さらに押し出しで4点目を失い降板。後続も打たれたため佐々木投手にさらに失点が付き、この日は5回途中91球、7被安打(うち1被本塁打)、4奪三振、3与四球、7失点でした。

佐々木投手は試合後、「試合を通して変化球がいつもより良くなかったので、(相手打順の)3巡目になってなかなか難しくなってしまいました」と5回に崩れた理由をコメント。

「5回にランナーをためてからなかなか要求通りに投げることができなかった」と振り返った佐々木投手。「どうしても打ち取りたかったし、あの点をあげたくなかった分、力んで投げてしまった。力で行こうとして(ボールが)ゾーンに行きにくくなって、その後の修正がうまくいかなかった」と苦戦の原因を話しました。

5月以降は好投を続けていたものの、この日は5回まで投げきれず。報道陣からは“ここ数試合の成長から後退したか”との質問が飛ぶも否定し、「真っすぐの感覚自体は引き続き良い状態」と話します。

「結果で言ったら全然ダメでしたけど、もちろんそういう日もあると思う」と前を向き、「1年間を通して見た時にまとまった成績が残るよう、毎登板毎登板投げていくしかないかなと思っています」と次の登板を見据えました。