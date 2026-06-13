Hey！Say！JUMP薮宏太（36）が13日、都内のパルテノン多摩で、主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（14日開幕、同所など）の公開ゲネプロと初日前会見に臨んだ。

旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちたジョセフの人生を全編楽曲で描く。4ぶりの再演で、薮は22年の初演に続いて主人公のジョセフ役を務める。「4年前に、必ずこれは再演すべき作品だと思っていたのでとてもうれしい。パワーアップしたジョセフを、大人だけでなく全世代の皆さんに見ていただきたい」とアピールした。

稽古にあたって4年ぶりに台本と楽譜を久々に開いた際、せりふや歌をほとんど覚えていたという。「それくらい自分の中で『ジョセフ』という作品が大きなものだったんだなと、ひしひしと感じることができた」。再演では、ジョセフが後に仕えることになるファラオをA．B．C−Z橋本良亮（32）が演じる。「稽古は稽古着なので、いでたちを想像しながらやっていた。ゲネプロをやって、ファラオが出てきた瞬間、すごい存在感があった。はっしーのセクシーで芯のある声が際立ってる」とたたえた。

東京の含め大阪、愛知など全国5都市で上演する。「素晴らしいキャストの方々が多くて、この作品をやるたびに客席で見たいなと思うんですよね。個々のキャラクターが素晴らしいので、2個の目じゃ足りない。何回も見て、推しキャラクターを見つけていただければ」と話した。

会見には橋本のほか、ナレーター役でダブルキャストのシルビア・グラブ（51）と清水美依紗（26）、三田村邦彦（72）、演出のダレン・ヤップ氏も出席した。