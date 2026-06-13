timelesz佐藤勝利の“イケメン過ぎるゾンビ”が話題に！ ドラマ『すべての美しいモンスター』の魅力とは
縦型ショートドラマ「エスドラ」の第2弾として、timelesz・佐藤勝利さん主演のホラー×ファンタジー作品『すべての美しいモンスター』の配信がスタートしました。
「エスドラ」は、STARTO ENTERTAINMENTが“SPECIAL”な“SHORTドラマ”を制作するプロジェクトで、2026年4月からサービスを開始。第1弾作品として、DOMOTO・堂本光一さん主演の『記憶買収人』を配信しています。
「エスドラ」の作品は、公式YouTubeチャンネルで全話無料にて視聴が可能。さらに、公式X、Instagram、TikTokなどSNSでもコンテンツが配信され、1つのドラマをさまざまな形で楽しめるサービスとして注目されています。
お化け屋敷「怪奇迷路」を舞台とした作品で、佐藤さんが演じるのは“イケメン過ぎるゾンビ”として人気の雇われ店長・淳平。淳平の同僚で、お化け屋敷の仕事に誇りを持ちながらも、葛藤を抱くあさみを大原櫻子さんが演じています。
そのほかの出演者は、淳平に“ある仕事”を依頼する巨大企業の会長役に山本耕史さん、お化け屋敷のスタッフとしてゴーレム役で板橋駿谷さん、ウイッチ役で川面千晶さんが出演。ふかわりょうさんや前野朋哉さん、そして友情出演でtimeleszの原嘉孝さんが参加しています。
そんな中、巨大企業の会長である三木から、“娘の誕生日に一夜限りのお化け屋敷を作ってほしい”という依頼が舞い込み、淳平が了承。予算無制限の究極に怖いお化け屋敷を作ろうと淳平と仲間たちは奮闘し、意外過ぎるトラブルに巻き込まれるストーリーとなります。
まず、『すべての美しいモンスター』で注目すべきは、佐藤さんのビジュアルです。“イケメン過ぎるゾンビ”という呼び名の通り、本当に格好いい佐藤さんを全編にわたって見られます。ゾンビ役を演じる際は銀髪のカツラをかぶるのですが、イケメン度がさらに倍増。特殊メークも美しく、ファン必見のビジュアルになっています。
そして、当然ながら佐藤さんの演技も魅力の1つです。佐藤さんは、今作の二宮健監督とはドラマ『アポロの歌』（MBS／TBS系）以来、2度目のタッグとなります。二宮監督が佐藤さんのよさを引き出すディレクションを要所で行い、お化け屋敷の名物店長という難しいキャラクターを、丁寧に作り上げました。中盤からクライマックスにかけてアクションが激しいシーンも多いのですが、抜群の表現力で演じています。
また、作品は約1時間7分あるロングバージョンのほかに、5本に切り分けたショートバージョンも登場。スキマ時間で気軽に見ることができ、『記憶買収人』とは違った形のサービスを展開しているのも注目ポイントです。
今回、第2弾が登場した「エスドラ」ですが、第3弾はA.B.C-Z・橋本良亮さん、第4弾はAぇ! group・正門良規さん主演の作品が配信予定です。『記憶買収人』『すべての美しいモンスター』ともに公式YouTubeチャンネルにて無料公開されているので、まだ視聴していない人はぜひSTARTO社の新サービスをチェックしてみてくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
「エスドラ」は、STARTO ENTERTAINMENTが“SPECIAL”な“SHORTドラマ”を制作するプロジェクトで、2026年4月からサービスを開始。第1弾作品として、DOMOTO・堂本光一さん主演の『記憶買収人』を配信しています。
「エスドラ」の作品は、公式YouTubeチャンネルで全話無料にて視聴が可能。さらに、公式X、Instagram、TikTokなどSNSでもコンテンツが配信され、1つのドラマをさまざまな形で楽しめるサービスとして注目されています。
『すべての美しいモンスター』に出演する俳優を紹介！ 原嘉孝も友情出演6月1日の午後5時からは、新作となる『すべての美しいモンスター』の配信がスタートしました。
お化け屋敷「怪奇迷路」を舞台とした作品で、佐藤さんが演じるのは“イケメン過ぎるゾンビ”として人気の雇われ店長・淳平。淳平の同僚で、お化け屋敷の仕事に誇りを持ちながらも、葛藤を抱くあさみを大原櫻子さんが演じています。
そのほかの出演者は、淳平に“ある仕事”を依頼する巨大企業の会長役に山本耕史さん、お化け屋敷のスタッフとしてゴーレム役で板橋駿谷さん、ウイッチ役で川面千晶さんが出演。ふかわりょうさんや前野朋哉さん、そして友情出演でtimeleszの原嘉孝さんが参加しています。
佐藤勝利主演の『すべての美しいモンスター』はどんな作品？ストーリーは、コメディー要素も入ったホラー作品で、幅広い世代が見やすい内容のドラマです。主人公の淳平は、“イケメン過ぎるゾンビ”としてメディア出演し話題に……。アイドル的な人気が出たことで「世界一のお化け屋敷を作る」という野望や夢を見失いかけ、仲間との関係もギクシャクします。
そんな中、巨大企業の会長である三木から、“娘の誕生日に一夜限りのお化け屋敷を作ってほしい”という依頼が舞い込み、淳平が了承。予算無制限の究極に怖いお化け屋敷を作ろうと淳平と仲間たちは奮闘し、意外過ぎるトラブルに巻き込まれるストーリーとなります。
まず、『すべての美しいモンスター』で注目すべきは、佐藤さんのビジュアルです。“イケメン過ぎるゾンビ”という呼び名の通り、本当に格好いい佐藤さんを全編にわたって見られます。ゾンビ役を演じる際は銀髪のカツラをかぶるのですが、イケメン度がさらに倍増。特殊メークも美しく、ファン必見のビジュアルになっています。
そして、当然ながら佐藤さんの演技も魅力の1つです。佐藤さんは、今作の二宮健監督とはドラマ『アポロの歌』（MBS／TBS系）以来、2度目のタッグとなります。二宮監督が佐藤さんのよさを引き出すディレクションを要所で行い、お化け屋敷の名物店長という難しいキャラクターを、丁寧に作り上げました。中盤からクライマックスにかけてアクションが激しいシーンも多いのですが、抜群の表現力で演じています。
また、作品は約1時間7分あるロングバージョンのほかに、5本に切り分けたショートバージョンも登場。スキマ時間で気軽に見ることができ、『記憶買収人』とは違った形のサービスを展開しているのも注目ポイントです。
今回、第2弾が登場した「エスドラ」ですが、第3弾はA.B.C-Z・橋本良亮さん、第4弾はAぇ! group・正門良規さん主演の作品が配信予定です。『記憶買収人』『すべての美しいモンスター』ともに公式YouTubeチャンネルにて無料公開されているので、まだ視聴していない人はぜひSTARTO社の新サービスをチェックしてみてくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)