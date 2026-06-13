「猫背なあなたを支えてくれる　ふんばるず」ミャクミャク／黒ミャクミャク（各4400円）　※価格は税込み

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　カタログ通販の「フェリシモ」は、6月10日（水）から、EXPO2025公式ライセンス商品として“ミャクミャク"の新作アイテムを販売中だ。

【写真】アクキー、マスキングテープ、ワインも登場！　ミャクミャク商品の新作一覧

■絵本の印象的なシーンを抽出

　今回発売されたのは、絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』の世界から飛び出したシリーズをはじめとする、バラエティに富んだラインナップ。

　たとえば、絵本のアートをプリントした「アクリルキーホルダー」は、しずくの中で遊ぶミャクミャクや、まだ感情を持つ前のミャクミャクなど、さまざまな表情を楽しめるアイテムで、“黒ミャクミャク”バージョンも同時展開される。

　また、物語の深遠な世界観が広がる「フレークシール＆マスキングテープ」を用意。加えて、“しずく”、“虹”、“夕焼け”の3つのシーンをイメージした「ワイン」もそろう。

　さらに、机とおなかの間に挟んで姿勢をサポートするミャクミャクデザインの「ふんばるず」や、スマホを拭くのにも便利な「メガネふき」が登場。なお、7月上旬にもミャクミャクの新商品を発売予定だという。