フェリシモに“ミャクミャク”の新作グッズが登場！ 絵本の世界観を表現したキーホルダー＆ワインなど展開
カタログ通販の「フェリシモ」は、6月10日（水）から、EXPO2025公式ライセンス商品として“ミャクミャク"の新作アイテムを販売中だ。
【写真】アクキー、マスキングテープ、ワインも登場！ ミャクミャク商品の新作一覧
■絵本の印象的なシーンを抽出
今回発売されたのは、絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』の世界から飛び出したシリーズをはじめとする、バラエティに富んだラインナップ。
たとえば、絵本のアートをプリントした「アクリルキーホルダー」は、しずくの中で遊ぶミャクミャクや、まだ感情を持つ前のミャクミャクなど、さまざまな表情を楽しめるアイテムで、“黒ミャクミャク”バージョンも同時展開される。
また、物語の深遠な世界観が広がる「フレークシール＆マスキングテープ」を用意。加えて、“しずく”、“虹”、“夕焼け”の3つのシーンをイメージした「ワイン」もそろう。
さらに、机とおなかの間に挟んで姿勢をサポートするミャクミャクデザインの「ふんばるず」や、スマホを拭くのにも便利な「メガネふき」が登場。なお、7月上旬にもミャクミャクの新商品を発売予定だという。
【写真】アクキー、マスキングテープ、ワインも登場！ ミャクミャク商品の新作一覧
■絵本の印象的なシーンを抽出
今回発売されたのは、絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』の世界から飛び出したシリーズをはじめとする、バラエティに富んだラインナップ。
たとえば、絵本のアートをプリントした「アクリルキーホルダー」は、しずくの中で遊ぶミャクミャクや、まだ感情を持つ前のミャクミャクなど、さまざまな表情を楽しめるアイテムで、“黒ミャクミャク”バージョンも同時展開される。
また、物語の深遠な世界観が広がる「フレークシール＆マスキングテープ」を用意。加えて、“しずく”、“虹”、“夕焼け”の3つのシーンをイメージした「ワイン」もそろう。
さらに、机とおなかの間に挟んで姿勢をサポートするミャクミャクデザインの「ふんばるず」や、スマホを拭くのにも便利な「メガネふき」が登場。なお、7月上旬にもミャクミャクの新商品を発売予定だという。