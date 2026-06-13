サッカーのインターハイ県予選の決勝が１３日、前橋市内で行われ、全国切符をかけ、前橋育英と健大高崎が激突しました。

決勝へ勝ち進んだのは、大会連覇を目指す黄色と黒の前橋育英と県大会初優勝を目指す青のユニフォーム、健大高崎です。先に試合を動かしたのは健大でした。

前半３２分、コーナーキックからファーサイドで待つ４番・才田。頭で押し込み、健大が先制ゴールを奪います。追う育英は３９分、右サイドからチャンスを作り、９番・瀬間のシュート。しかし、枠を捉えることができません。１対０と健大リードで後半へと折り返します。

後半も両チームチャンスを作りますが、ゴールはなく、１対０のまま終盤に突入します。すると試合終了間際の後半４０分でした。育英はコーナーキックからチャンスを迎え、こぼれ球を１５番・中村。２年生中村のゴールで育英が土壇場で追いつき、試合は延長戦へともつれ込みます。

さらに育英は延長後半のアディショナルタイム。ロングスローのこぼれ球を７番・笹がディフェンダーを交わし、技ありのシュート。準決勝に続く、笹の２試合連続ゴールで２対１。育英が健大との熱戦を制し、２年連続２１回目の優勝を果たしました。

育英の出場するインターハイは来月２５日から福島県で行われます。