◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

桑木志帆（大和ハウス工業）は３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１７アンダーで単独首位を守った。後続に３打の差をつけ、５月のＳｋｙＲＫＢレディースに続く今季２勝目、ツアー通算５勝目に王手をかけた。

時差ぼけの残る体から、暑さがパワーを奪っていった。氷のうを体に当てながら、第３ラウンドを完走した。「精いっぱい頑張った。評価は７０点ぐらい」。ホールアウト後、取材に応じる声にも張りがなかった。

「今はめちゃくちゃ疲れていて。後半は『あと何ホール』って数えながらやるぐらい、本当に疲労がやばくて」。１４位と健闘した前週の全米女子オープンから９日に帰国し、即優勝争いに加わった。疲労で足がつりそうになりながらも、首位を守った。

序盤から惜しいバーディーパットが続いたが、心を揺らさずプレーを続けた。「昨日までが入りすぎだと思ったので、（ダメージを）食らうことなくできていた。フラットな気持ちでできている」。７番で残り１５１ヤードの第２打を８アイアンで２メートルに運び、最初のバーディー。１２番、１５番でも１メートル強のチャンスを作りスコアを伸ばした。

１４歳のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）と最終組を回った。「めっちゃ飛ぶ。いいプレーヤー」と目を丸くしつつ、極力視線をやらずに、目の前の一打に意識を向けた。「いいプレーができている。明日もあまり優勝を気にせず、周りのプレーヤーも気にせず、自分のゴルフに集中したい」。過去４勝中３勝は逃げ切り。得意のモードに持ち込んだ。（高木 恵）