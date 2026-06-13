◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）

サマースプリント第１戦、函館の開幕週を彩るスピード決戦が１２頭で争われ、横山武史騎手騎乗で１番人気のレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は３着。中団から追い込むも届かず、重賞初勝利はならなかった。

デビュー３戦目の小倉２歳Ｓで４着など早い時期から重賞戦線で活躍。シルクロードＳ、オーシャンＳで連続２着後、初のＧ１挑戦となった高松宮記念で５着と力を示していた。８度目の重賞挑戦となった今回だったが、タイトル獲得は次走以降にお預けとなった。

１着は６番人気のピューロマジック（北村友一騎手）で、勝ちタイムは１分７秒４。２着には４番人気のエーティーマクフィ（富田暁騎手）が入った。

横山武史騎手（レイピア＝３着）「レースが流れなかったですね。いいポジションで運べましたが、このペースだと前に残られてしまいますね」

池添謙一騎手（ダノンマッキンリー＝４着）「後ろからになりましたが、折り合いが付いてすごくリズム良く走れたのが、しまいの脚につながりました」