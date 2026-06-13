◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の準決勝が行われ、北海道銀行が昨年覇者でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスに１０―６で勝利し、１４日の決勝進出を果たした。直近２大会連続で決勝に勝ち上がるも、優勝にはあと一歩届かず。今年こそは悲願の初優勝を狙う。

有利な後攻からスタートし、第１エンド（Ｅ）をブランクとすると第２Ｅで２点を先制。直後に追いつかれるも、第４Ｅは相手のミスもあり３点を奪った。第５Ｅはスキップの仁平美来のミスなどで再び２点失点。後半に入るとアイスコンディションも大きく変わり、致命的なミスなくまとめ第６Ｅで２点を取ると、第７Ｅで２点スチールなど一気にペースを握った。９Ｅを終えて相手がコンシードし、３年連続の決勝進出を決めた。仁平は「私のミスが出て、チームに苦しい思いをさせた場面もあった。最後、自分たちでアイスを読んで、ショットを投げて、仲間を信じて投げながら勝つことができて良かった」とチーム一丸となり勝利をつかんだと話した。

この日午前に行われたプレーオフでは、予選２次リーグで勝利したＳＣ軽井沢クに５―８と敗れ、今大会初黒星を喫した。悔しさはあったが、初めて負けたことで今後につながる部分も大きかったと振り返った。「チームの中で追いかける経験をできたことは大きかった。最後勝つだけと気持ちを切り替えられた」と準決勝までの約２時間でリセットし、快勝へとつなげた。

２年連続準優勝と、悲願の初Ｖまではあと一歩。決勝は３日連続の対戦となるＳＣ軽井沢ク戦。「今日みたいに点差を離されると、複数点取るのが難しいアイス。タイトにクロスゲームに持ち込みながら、相手より一本でも多くいいドロー、ショットを決めたい」とプランを語った。２年分の雪辱へ、「三度目の正直、絶対優勝できるように頑張ります」と力を込めた。