「今日好き」中島結音（ゆのん）、ウインクでファン悩殺 デニムワンピから美脚スラリ【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】「今日好き」メンバー、ミニ丈ワンピから美脚スラリ
中島は、美しい脚が輝くデニム素材のミニ丈ワンピースに身を包んで登場。高めの位置でサイドに分けたお団子ヘアがキュートな魅力を引き立てた。ステージトップでは、人差し指を口に添えウインク。魅力あふれるステージで、観客の心を鷲掴みにしていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」メンバー、ミニ丈ワンピから美脚スラリ
◆中島結音、美脚披露
中島は、美しい脚が輝くデニム素材のミニ丈ワンピースに身を包んで登場。高めの位置でサイドに分けたお団子ヘアがキュートな魅力を引き立てた。ステージトップでは、人差し指を口に添えウインク。魅力あふれるステージで、観客の心を鷲掴みにしていた。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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