女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。リポーターを務め、人気を集めた日本テレビ「ウィークエンダー」降板の真相を明かす場面があった。

泉は18歳で歌謡漫談家としてデビュー。75年から日本テレビ「ウィークエンダー」のリポーターを務め注目される。以降、バラエティー以外にも女優として活動の場を広げ、NHK連続テレビ小説「おしん」、TBS「渡る世間は鬼ばかり」などで役者としての地位を確立させた。

富澤たけしから「『ウィークエンダー』の時って何歳の時ですか？」と聞かれ、「私が二十いくつの時かな」と泉。「私ほらテレビに出ると失敗しちゃうのよ。腰元の役なのにスリッパで出てっちゃったりさ。それでお腹壊しちゃってさ、生放送なのにずっとここの近所のビデオホールあったのね、ここの隣に。そこでトイレにずっと行っていて、生放送出ないで。台本で頭引っぱたかれて」と思い出を振り返った。

さらに、「1回だけ熱があって、それで降りちゃったの」とぶっちゃけ。「うちの父親が専務をやってたから、“お前さ、こんなに高熱があって来いって言うんだったら、もうやめちゃえばいいじゃない。キャバレーは倍のギャラになるし”って言うから“そうだね”って」と笑い飛ばした。

「それで日テレに干されて。降りちゃったから」と泉。「だって当時40何％で、TBS行った時。森さんのドラマで25％で大騒ぎして。40何パーセント私取ってるけどねって。だから『ウィークエンダー』やってる時は、役者も優しかったね、みんな。敵じゃないから」と笑った。