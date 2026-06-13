◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(13日、ベルーナドーム)

この日の巨人のスタメンが発表され、1番には小濱佑斗選手、そして3番・サードで坂本勇人選手、さらに7番ファーストでリチャード選手が名前を連ねました。

小濱選手はドラフト5位の新人。11日の楽天戦にも出場するなど、今季8試合に出場し打率.227の成績を残しています。1番打者としてチャンスメイクで貢献できるか注目です。

坂本選手は、7日のロッテ戦以来のスタメン復帰。今季通算300本塁打を記録するなど打撃復調の兆しも。完全復活なるかバットでアピールしたいところです。

そしてリチャード選手は前日12日に今季初昇格。開幕前のオープン戦で死球を受けて左小指を骨折するなどチームを離脱していましたが、ようやく戦列復帰しました。持ち前のパワーで打線を牽引する姿に期待です。

▽13日の巨人のスタメン一覧1番(遊)小濱佑斗2番(左)松本剛3番(三)坂本勇人4番(指)ダルベック5番(捕)大城卓三6番(中)キャベッジ7番(一)リチャード8番(右)中山礼都9番(二)門脇誠投手:ウィットリー