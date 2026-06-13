サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１３日、グループリーグＤ組の米国−パラグアイが行われ、米国が４−１で勝利した。

１２度目出場となった開催国の米国が、４得点で圧倒した。前半だけでバログンの２得点など３ゴール。後半終了間際には途中出場のレイナが鮮やかなミドルシュートを決めた。パラグアイは７３分にマガリャンイスが１点をかえしたが、反撃もそこまでだった。

「史上最高の４５分」で白星発進

各界の大物セレブたちも駆けつけた７万人超の会場で、米国が快勝発進した。「歯車がこれだけかみ合うと、うれしいものだ」。ＡＣミラン（イタリア）所属のプリシックは、さわやかに汗をぬぐった。

本場・欧州で活躍する選手らが、的確にパラグアイの穴を突いた。プリシックは、左サイドからの仕掛けで次々と好機を創出。７分に相手２人の間に割って入り、ユベントス（同）のマッケニーに送った後、オウンゴールによる先制点が生まれた。その後は守備ラインの背後を何度も狙い、モナコ（仏）で南野拓実と同僚のストライカー、バログンが２ゴール。前半で試合の大勢が決し、地元開催の１９９４年大会で米国の１６強進出を支えた元代表ＤＦのアレクシー・ララス氏は「Ｗ杯の１次リーグ史上、最高の４５分ではないか」と褒めちぎった。

９４年はプロリーグのメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）の発足前で、大半の選手は協会所属の立場で大会に臨んだ。四半世紀以上がたった今、欧州５大リーグを主戦場とする精鋭が中核を成し、トットナム（イングランド）を欧州チャンピオンズリーグ準優勝に導いたポチェッティーノ監督が指揮を執る充実ぶりだ。

タフな南米勢相手の初戦も難なく勝利をつかんだ米国。「このチームの一体感は僕がプレーしてきた中で最高レベルだ」とマッケニーは自信を見せる。アメリカン・ドリームの実現に向け、これ以上ないスタートだ。（平地一紀）