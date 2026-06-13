ナオト・インティライミ、ツアーの“当日”延期発表を謝罪 体調不良に悔しさにじませ「こんな決断をするのは初めて」
シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）が13日、この日予定されていた新潟公演が延期となったことについて謝罪した。 この日の正午前、ナオト自身のSNSで予定されていた新潟公演の延期を発表。文書では「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました。協議を重ね、なんとか開催できる方法を模索しましたが、『延期』という判断をさせていただきました。直前のお知らせとなり誠に申し訳ございません」と説明していた。
【実際のポスト】「本当に、ごめんなさい」長文でツアー延期に対する思いをつづったナオト・インティライミ
そしてナオトは午後5時に再度SNSを更新し、「本当に、ごめんなさい」とファンに謝罪。「ギリギリまで『何とかあのステージに立てないか』と諦めずに探り続けてきました」とした上で「けれど。今日のこのカラダでは、皆さんの顔を見て、声を重ねて、心から『来てよかった』と思ってもらえるライブをお届けすることが、どうしてもできない。30年近くライブ活動を続けてきましたが、こんな決断をするのは初めてで、正直、悔しくてたまりません」と胸中をつづった。
続けて「新潟は僕にとって何度も忘れられない景色を見せてくれた、大切な大切な場所。だからこそ、いつかまた新潟そして北陸の皆さんと笑顔で会えるその日を、心に強く思い描いています。いつになるかはまだ分かりませんが、『その日』がくる時まで、どうか待っていて下さい」と呼びかけ、「楽しみにしてくれていた皆様の気持ちに、いつか必ず応えられるように、今は少しだけ、体調回復の為に僕に時間をください。またきっと、会いましょう」と締めくくった。
ナオトは今月5日から、全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」を東京からスタートさせていた。
そしてナオトは午後5時に再度SNSを更新し、「本当に、ごめんなさい」とファンに謝罪。「ギリギリまで『何とかあのステージに立てないか』と諦めずに探り続けてきました」とした上で「けれど。今日のこのカラダでは、皆さんの顔を見て、声を重ねて、心から『来てよかった』と思ってもらえるライブをお届けすることが、どうしてもできない。30年近くライブ活動を続けてきましたが、こんな決断をするのは初めてで、正直、悔しくてたまりません」と胸中をつづった。
続けて「新潟は僕にとって何度も忘れられない景色を見せてくれた、大切な大切な場所。だからこそ、いつかまた新潟そして北陸の皆さんと笑顔で会えるその日を、心に強く思い描いています。いつになるかはまだ分かりませんが、『その日』がくる時まで、どうか待っていて下さい」と呼びかけ、「楽しみにしてくれていた皆様の気持ちに、いつか必ず応えられるように、今は少しだけ、体調回復の為に僕に時間をください。またきっと、会いましょう」と締めくくった。
ナオトは今月5日から、全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」を東京からスタートさせていた。