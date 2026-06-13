元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は12日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演した際、元同局社員の玉川徹氏とのやりとりの中で、かつてディスコに「毎晩行っていた」と明かした。

この日の放送では、冒頭恒例のペットの動画コーナーで、お皿を手に、まるで踊っているような所作をみせるハムスターのムギちゃんの映像が紹介された。

このハムスターの映像に、玉川氏が、自身の踊る様子よりへたではないか、という趣旨の感想を漏らすと、一茂は「玉川さんレベルにへたと言われても。玉川さん（の踊り）見たことないし」と指摘。玉川氏が「いや見せないけどね。一茂さんには見せないけどね」と強がると、一茂は「もっと（ハムスターより）へたかもしれないじゃない」とイジった。

ここで、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「ディスコとか行ったの？ 玉川さん。ディスコ」と質問。玉川氏は「行きましたよ〜」と懐かしそうに口にしたが、「行ったことあるでしょ？」と問われた羽鳥は「ないよ」と答え、玉川氏は「マジで？」と驚きをみせた。

その流れで、玉川氏から「一茂さんはあるでしょ」と問われた一茂は「もちろん。おれ、毎晩行っていたよ」と豪語。「踊りうまいの？」と問われると、「おれは踊りはしない。クラブじゃなくて、ディスコ。別に、普通にVIPルームでお酒を頼んで、あ、かわいい子がいるなと思って、酒を飲んでいた」と、振り返った。

この答えに、玉川氏は「札束…1万円って束だと思っていた、ってころの話？」と、一茂にさらにツッコミを入れ、一茂は「うん。そうそうそう」と否定せず、笑顔でうなずいていた。

ハムスターの話題からディスコや札束の話に大きく脱線してしまい、羽鳥は「えー。ハムスターのお話でした。ムギちゃん、ごめんなさい」と、カメラに向かって申し訳なさそうに語りかけた。