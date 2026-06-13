2026 年7月3日（金）深夜24時12分放送スタート ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」 ホラー漫画界の鬼才！ 伊藤潤二の“傑作集”を実写ドラマ化！！ドラマのキービジュアル解禁！EDテーマは、10CMの「The Darkest Night」！予告映像と新場面写真も到着！さらに、世界最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」にてワールドプレミア上映が決定！

テレ東では、7月3日（金）から、ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送します。

原作者は、代表作『富江』『うずまき』をはじめ、今や日本国内のみならず世界中で熱狂的な人気を誇るホラー漫画家・伊藤潤二 。

海外30カ国以上で出版され、漫画界のアカデミー賞と称される米国アイズナー賞では、日本人最多となる4度の受賞と殿堂入りを果たすなど、「世界のホラーマスター」として確固たる地位を築き上げています。本作は伊藤潤二の傑作から珠玉の13 作品を厳選した、オムニバス形式で描く実写連続ドラマとなります。オープニング主題歌には、2020年代以降のK-POPシーンを牽引する韓国6人組アーティスト・IVEの「JIGSAW」が決定しており、さらに伊藤潤二によるIVEの描き下ろしビジュアルも解禁されるなど、大きな注目を集めています。

先日、各話を彩る豪華キャスト13名と、“13の狂気”が織りなす全話のストーリーが一挙解禁され、本作の全貌が徐々に明らかとなる中、放送開始に向けてますます期待が高まっています。

そしてこの度、本作のキービジュアル、エンディングテーマ、「Anime Expo 2026」での上映情報を一挙解禁いたします。





静かなる侵食と美しき恐怖。

脳裏にこびりつく強烈な「違和感」を放つキービジュアルを解禁





今回解禁されたキービジュアルは、鮮烈な赤と黄色が毒々しく広がる背景に、なぜか横向きに配置された制服姿の少女が映し出されています。しかし、感情の読めないその顔は不気味に重なりながら複数の瞳でこちらを見つめており、強烈な「違和感」を放つ仕上がりとなっています。

“夜も眠れぬ奇妙な話”というタイトルが示す通り、ビジュアルの随所にいびつさを感じさせる仕掛けや、少女の不気味な表情は日常の違和感がやがて底知れぬ恐怖へと変わっていく本作のテーマそのものを象徴しています。

一度見たら忘れられない強烈なインパクトを放つ本ビジュアル。狂気に吞み込まれていく圧倒的な映像体験をぜひ本編でご堪能ください。





伊藤潤二ワールドの余韻を彩るエンディングテーマに、

10CMの「The Darkest Night」が決定！





本作のエンディングテーマは、韓国のシンガーソングライター・10CMによる「The Darkest Night」に決定いたしました。

「愛の不時着」「涙の女王」など韓国の人気ドラマOST（オリジナルサウンドトラック）に多数参加しており、「ドラマOSTのヒットメーカー」と呼ばれているグローバルで人気を集めるアーティスト・10CMが、伊藤潤二作品の大ファンであることをきっかけに、日本のドラマでは本作で初めて、参加いたします。

10CMならではの繊細な歌声で紡がれる本楽曲は、暗闇の中で出口を探し続けるような孤独感と、消えない不安を抱えながらもどこか救いを求める切実な感情が印象的な一曲。各話で“日常が恐怖へと変わっていく瞬間”を描いた後に流れるこの楽曲は、物語の余韻をより深く、そして静かに心へ刻み込みます。

主題歌・IVE「JIGSAW」が本作の幕開けを不穏に彩る一方、エンディングテーマ・10CM「The Darkest Night」は、それぞれの物語の終わりに残る恐怖、孤独、そして言葉にならない感情を包み込む楽曲となっています。伊藤潤二作品ならではの美しくも悍ましい世界観を、音楽面からもさらに濃密に引き立てる圧倒的な没入感にぜひご期待ください。





EDテーマ/ 10CM







【プロフィール】

10CM（シプセンチ）は、アコースティックサウンドを基盤に繊細な感情表現で支持を集める韓国のシンガーソングライター。飾らないメロディーと真っ直ぐな言葉で多くのリスナーの共感を集めてきた。『ソンジェ背負って走れ』『涙の女王』『愛の不時着』など数々の大ヒット韓国ドラマのOSTを象徴する声としても確かな存在感を築いている。2026年にはアジア8都市を巡るツアーを成功させるなど、韓国のみならずアジア全域で高い人気を誇るアーティスト。

【リリース情報】

10CM『The Darkest Night』

2026 年7月中旬頃 配信予定



【コメント】

伊藤潤二先生原作のドラマのエンディングテーマを担当するお話をいただいた時、以前からファンだった私は、とても胸が高鳴ると同時に、重みのある責任も感じました。

ホラーが終わったあとに残る感情――恐怖という一言では言い表せない、より長く心に残る孤独で複雑な感覚を、音楽として表現したいと思いました。ただ暗いだけではなく、その境界のどこかにあるような楽曲を目指しました。

伊藤潤二先生原作の作品に関わったことを光栄に思いますし、この曲がドラマをご覧になった方々の心の中に、少しでも長く残るものになれば、それだけでこの上なく嬉しいです。このような特別な作品に携わることができ、心より感謝しております。





世界最大級のアニメイベント

「Anime Expo 2026」にて本作の特別上映が決定！

第2話は世界最速ワールドプレミア上映！



2026年7月2日（木）～5日（日）にアメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンターにて開催される世界最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」にて、実写作品としての特別上映が決定いたしました。

本作は会期中の7月3日（金）に、第1話「幻痛屋敷」に加え、第2話「死びとの恋わずらい -四つ辻の美少年-」を世界最速のワールドプレミアとして上映いたします。世界のホラーマスターとして、その独特な世界観で世界中のファンを熱狂させてきた伊藤潤二の傑作選の実写化ということで、海外からも高い注目を集めている本作。国内での放送に先駆けて、世界中の伊藤潤二作品ファンに一足先に実写ならではの映像体験を発信いたします。世界中のエンタメファンが来場する本イベントにも、ぜひご注目ください。



【アニメ・エキスポ（Anime Expo）2026 での上映 概要】

日時：7月3日（金）18:45～20:15 （※米国西海岸時間）

会場：Anime Expo内「room 411」

内容：・第1話「幻痛屋敷」、第2話「死びとの恋わずらい -四つ辻の美少年-」の上映

・関係者によるパネルディスカッション(予定)





平穏な日常が崩れ始める。

狂気の幕開けを告げる、衝撃の予告映像と新場面写真が解禁！





さらに今回、30秒ティザー映像が解禁！解禁された映像では、全13作品からなる“夜も眠れぬ奇妙な話”の断片が次々と映し出されます。

一瞬ごとに異なる恐怖が畳みかけるように切り替わり、平穏な日常が少しずつ狂気へと侵食されていく本作の世界観を凝縮した映像となっています。

“怖いのに、なぜか目が離せない”――。恐ろしくも魅惑的な伊藤潤二の世界を実写で描き出す、戦慄の予告映像をぜひご覧ください！



【URL】

https://youtu.be/ouFXONWyWTg



あわせて、新たに解禁された場面写真は、怪異に翻弄される登場人物たちの表情や、何気ない日常の中にふと現れる異様な気配、そして物語が不穏な方向へと転がり始める瞬間を切り取ったカットの数々。逃れられない恐怖へと変わっていく様子が垣間見える場面写真となっています。

キービジュアル、予告映像とともに、伊藤潤二作品ならではの“奇妙で美しい世界”をさらに深く体感できる場面写真にも、ぜひご注目ください。





第5話「父の心」



第5話「父の心」







第7話「顔泥棒」









第7話「中古レコード」







≪イントロダクション≫

日本を代表するホラー漫画家で、今や全世界で異例の人気を誇る伊藤潤二。その独創的な世界観と奇々怪々なストーリー、圧倒的な画力で描かれる魅力的なキャラクターが人気の作品群から“独特の狂気に満ちた”傑作を厳選！霧深い町で流行する“辻占（つじうら）”に隠された狂気と恐怖を描く長編人気作「死びとの恋わずらい」を始め、「幻痛屋敷」「あばら骨の女」「いじめっ娘」「顔泥棒」「父の心」 「記憶」「中古レコード」 「ペンフレンド」「押切異談」 「地縛者」 「富夫・赤いハイネック」「緩やかな別れ」など、＜夜も眠れぬ奇妙な話＞全13作品を実写ドラマ化。ホラー漫画界の鬼才・伊藤潤二×新進気鋭のクリエーター陣がオムニバス形式で贈る。



◆原作情報

タイトル：『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』（朝日新聞出版刊）

著者：伊藤潤二

◆URL：https://publications.asahi.com/





©ジェイアイ／朝日新聞出版

タイトル

収録巻

死びとの恋わずらい

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

幻痛屋敷

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

あばら骨の女

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

いじめっ娘

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

顔泥棒

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

父の心

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

記憶

伊藤潤二傑作集 6 路地裏

中古レコード

伊藤潤二傑作集 7 首のない彫刻

ペンフレンド

伊藤潤二傑作集 10 フランケンシュタイン

押切異談

伊藤潤二傑作集 10 フランケンシュタイン

地縛者

伊藤潤二傑作集11 潰談

富夫・赤いハイネック

魔の断片

緩やかな別れ

魔の断片

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」

【放送日時】

2026年 7月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分～24時52分 放送

【放送局】

【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2026年7月１２日（日）スタート 毎週日曜 深夜24時00分～24時40分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで

見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srjaxm08zo

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

伊藤潤二『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』（朝日新聞出版刊）

【出演】

村上虹郎、細田佳央太、真木よう子、円井わん、坂元愛登、石原良純、杉田雷麟、中村里帆、

樋口日奈、山粼七海、齊藤なぎさ、齋藤潤、恒松祐里（話数順）

【脚本】

保坂大輔、稲本達郎

【監督】

山田篤宏、下津優太、近藤亮太

【主題歌】

IVE「JIGSAW」（Sony Music Labels Inc.）

【エンディング】

10CM「The Darkest Night」

【チーフプロデューサー】

北川俊樹（テレビ東京）

【プロデューサー】

野部真悠（テレビ東京）古賀奏一郎（SS工房）鈴木健太郎（ROBOT）平田樹彦（ダブル・フィールド）

【制作】

テレビ東京 SS工房

【製作著作】

「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」製作委員会

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/junjiito_strange/

【公式X】

@tx_strange

【公式Instagram】

@tx_strange

【公式TikTok】

@tx_junjiito_strange

【ハッシュタグ】

#ストレンジ #伊藤潤二 #夜も眠れぬ奇妙な話





