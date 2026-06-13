「能登のともしび」は、復興に立ち向かう能登の姿をお伝えしています。地震から2年5か月が過ぎ、豪雨から1年8か月余り。少しずつ進む被災地の復興状況を伝えるニュースの中でカメラがとらえた“温かな瞬間”、1週間分の「ともしび」をまとめてお送りします。



能登と金沢を結ぶ大動脈「のと里山海道」の一部区間で進められている4車線化工事の起工式が行われました。4車線化が計画されているのは、上棚矢駄インターチェンジから徳田大津ジャンクションまでの10.4キロの区間です。2013年の全線無料化以降、交通量が約2倍に増加していたため、4車線化で混雑の緩和などが期待されています。





子どもたちに海の環境保全について理解を深めてもらおうと、能登町の子ども園で特別教室が開かれました。松波こども園で行われた教室には、園児たち27人が参加。クイズやさまざまなイラストを使ったごみ拾い体験などを通して、海の環境保全について学んでいました。能登海上保安署では、海の大切さを伝えていきたいとしています。田んぼで泥だらけになりながら、さまざまな種目で競い合うどろんこピックが中能登町で行われました。震災によるストレスを少しでも解消してもらおうと2024年から開催されている「朱鷺の里ドロンコピック」。参加者は泥だらけになりながらさまざまな競技を楽しみ、里山の水田が笑顔と歓声に包まれていました。※詳しくは動画をご覧ください（6月13日放送『news every. サタデー』より）