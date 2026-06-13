◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）

ヤクルト・塩見泰隆外野手が腰の張りで負傷交代した。

０―０の２回先頭で１１日のオリックス戦（京セラＤ）以来となる２号ソロを放ったが、ベースを一周し終えた後、ベンチに戻った際には顔が引きつっていた。直後の２回の守備から赤羽と交代した。

池山隆寛監督は「試合前から報告は受けていたんだけど。２打席くらいは、いてくれるかなと思ったんだけど、いきなりね、いい結果で終わった後だっただけに少しもったいないかなと思いますけど」と説明。「あのベースを一周する姿が物語っている。でも、本人はそんなに重い症状じゃないっていうところなんだけど、明日どうなっているかちょっと確認しないと。今のところは何とも言えません」と表情を曇らせた。

病院には行かず、１４日の朝の状態を確認して出場選手登録を抹消するかどうかを判断することになりそうだ。

３３歳の誕生日となった１２日のカード初戦では決勝犠飛を放つなど、「幸せな１日だった」と喜びをかみ締めていた矢先のアクシデントとなった。