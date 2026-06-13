6月12日（現地時間、日本では13日早朝）にLAのSoFiスタジアムで行われたアメリカでのワールドカップ開幕式。世界中が注目する大舞台に、一人のアジア人アーティストが立った。世界的人気グループ・BLACKPINKのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動するLISA（リサ）だ。（全2回の1回目）

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BLACKPINKのLISA（2024年MTVビデオ・ミュージック・アワードで） ©NurPhoto-via-AFP／時事通信社

純白の衣装でピッチに現れたリサは、ナイジェリア出身のレマ、ブラジル出身のアニッタという異なる大陸のトップスターと大会公式ソング「Goals」を披露した。アフロビーツやラテンポップなど多様な要素が込められた音楽に、LISAの‟K-POP育ち”なキレのあるダンスが融合し、国際的なスポーツの祭典の幕開けにふさわしいステージとなった。

2023年にインスタグラムのフォロワー数がアジア人女性アーティスト初となる1億人を突破。ルイ・ヴィトンやブルガリといった世界最高峰のブランドのアンバサダーを務め、W杯の開幕式という記念すべきステージに“ソロアーティスト”として招かれる存在へ。改めて、世界が注目する「リサとは何者なのか」。彼女の功績を振り返りたい。

14歳でタイから単身韓国へ

彼女の魅力は14歳から培われた不屈のメンタリティと、ステージに全力を捧げるプロ意識、そして等身大で泰然自若な人間性にある。

今や世界的スターとなったリサだが、その道のりは決して平坦なシンデレラストーリーではなかった。彼女のキャリアの原点は、2010年に母国タイで開催された韓国の大手芸能事務所「YGエンターテインメント（以下、YG）」のグローバルオーディション。数千人が参加した過酷な審査において、唯一合格を勝ち取ったのが、当時まだ中学生だったリサだった。タイ人として初めてYGの練習生となった彼女は、2011年に14歳という若さで単身韓国へ渡る。

毎日12時間を超えるレッスン

そこで待っていたのは、想像を絶するほど過酷な練習生生活だ。当初、知っていた韓国語と言えば「アンニョンハセヨ（こんにちは）」だけ、事務所からは「早く韓国語を覚えなさい」と英語を使うことも制限されていたという。毎日12時間を超えるダンスと歌のレッスン、毎月容赦なく突きつけられる厳しい評価、続々と脱落してゆく仲間たち、そしていつデビューできるかもわからない底知れぬ不安。

そんな環境の中で、彼女の心を支えたのは、並外れた覚悟だった。のちに彼女は当時の心境を、2024年のUS版「ELLE」のインタビューでこう振り返っている。

「すべて捧げなければならなかった」

〈「戦い続けなければなりませんでした。すべて捧げなければならなかったから。どれだけの時間がかかるかなんて気にしていられません。『かかってこい！もうどうなっても構わない！』という気持ちでした」〉

また「もし当時の自分にアドバイスを送るなら？」と問われた際、リサはこう答えている。

〈「彼女（自分）を苦しませておきなさい（Let her suffer）と言います。これから起こる素晴らしいことを先に伝えて、プロセスも大事にさせる。未来のことを考えすぎず、ただ今やっていることに集中しなさい、絶対に辞めないでと伝えますね」〉

苦難を単なる「辛い思い出」ではなく、自分を成長させるために必要なプロセスだったと笑って受け入れる強固なメンタリティが、アーティスト・リサの揺るぎない土台となっているのだ。

パフォーマンスを率いる“ダンスの要”

2016年、5年を超える練習生期間を経て、リサはBLACKPINKのメンバーとしてデビューを果たす。グループは瞬く間に頭角を現し、2023年にはアジア発の女性グループとして史上初、米国の巨大音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」のヘッドライナー（大トリ）を務めるまでに成長。ガールズK-POPの歴史を完全に塗り替えた。

リサにとって、ステージは最も自分らしく輝ける場所だという。彼女のパフォーマンスを見た者が一様に圧倒されるのは、どのような大舞台であっても、あるいはどれほど過酷なスケジュールであっても、決して手抜きをしないからである。

〈「これまでにどれだけ多くのステージに立っても、すべてのパフォーマンスが等しく価値のあるものです。私の望みは、ファンが私たちのパフォーマンスを見て幸せを感じてくれること。ステージの上にいる時が、私にとって一番幸せで、最も自信に満ち溢れている瞬間です」〉

内外の音楽メディアから「息をのむような精度」「圧倒的なスタミナ」「パフォーマンスのクオリティにムラがないパフォーマー」として絶大な信頼を寄せられているリサ。過酷な世界ツアーの最中であっても、彼女のダンスのキレと体幹がブレることはない。筆者も実際にBLACKPINKのライブを見て、思わずリサのダンスに目が釘付けになる瞬間が何度もあった。

ソロデビューへのプレッシャーと葛藤

グループでの成功を経て、彼女はソロアーティストとしても活動の幅を広げていくが、そこにはさらなる重圧が待ち受けていた。2021年にリリースしたソロデビューシングル「LALISA」、そして同作のカップリング曲「MONEY」が世界中で驚異的なバイラルヒットを記録した翌年、アメリカの「Rolling Stone」のインタビューで、こう語っている。

〈「いつもならメンバー4人が隣にいて、目を合わせるだけでエネルギーをもらうことができました。でも、ソロではそれができません。自分はエネルギーを誰からももらうことができない状況で、ファンは自分だけを見ているという構図が非常に大きなプレッシャーでした」〉

しかし、彼女はそこで立ち止まらなかった。「でも、どうする？ これが私のソロなんだから、やるしかない！」という持ち前の強いマインドで、そのプレッシャーを跳ね返していったという。楽曲制作において「ベストなバージョンにするために、最後の1分まで修正を繰り返す」という徹底したこだわりは、表現者としてのプライドが垣間見える。

グループ活動としてはYGと契約を継続しながらも、彼女はビジネスの面でも新たな一歩を踏み出している。2024年2月に自身のマネジメント会社「LLOUD」を設立。アメリカの名門レーベルRCAレコードと提携した。従来の枠組みに縛られることなく、クリエイティブの主導権を自ら握ることで、アーティストとしての自由な表現と、ビジネス展開をさらに加速させている。

ルイ・ヴィトン、ブルガリ、SHISEIDOにも愛されるファッションアイコンへ

リサの影響力は、もはや音楽・エンターテイメント業界という枠組みだけには収まらない。インスタグラムのフォロワー数1億人突破という数字に加え、世界のファッション界が注目する“アイコン”としての顔を持つ。

ルイ・ヴィトンのハウスアンバサダー、ブルガリのグローバルアンバサダーに加え、2026年からはSHISEIDOの美容液のグローバルアンバサダーにも就任した。

発表当時、日本のSNSの一部では「日本のメーカーであれば、国内の著名人を起用すべきでは」との声も聞かれたが、すでに世界市場で戦う「SHISEIDO」がさらなるグローバルシェア拡大を目指す上で、世界中にファンを持つリサの起用は、極めて合理的な戦略だったのだろう。

一流トップメゾンや大手化粧品ブランドがリサに注目するのは、単に彼女のルックスが良いとか、音源の売り上げが好調だからという理由だけではない。彼女の生き様、内面から滲み出る「強さ」そして「美しさと愛らしさ」が、ブランドのアイコンとして相応しいと評価されているのだ。

彼女はまさに、「BLACK（カッコよさ）」と「PINK（可愛さ）」が共存するという「BLACKPINK」の名とコンセプトを体現している。（#2へつづく）

〈「アジア人女性で世界一」W杯に登場、BLACKPINKリサ（29）は何がすごい？ サラリと語っていた“かっこよすぎる美学”とは「この先、若い世代に…」〉へ続く

（K-POPゆりこ）