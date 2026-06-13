◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日 準決勝 国学院大3―4関大（2026年6月13日 神宮）

国学院大が9回サヨナラ負けで初の決勝進出を逃した。

7回、主将の赤堀颯（4年＝聖光学院）のソロ本塁打で1点差に迫り、8回には石野蓮授（3年＝報徳学園）が左中間に同点の適時二塁打。9回2死まで守りタイブレーク寸前までいったが、藤本士生（同＝土浦日大）がサヨナラ打を浴びて涙を飲んだ。

リーグ戦では青学大の7連覇を阻む完全優勝。リーグ通算の本塁打も更新し“新国学院”を示してきた。準々決勝でも4番の石野が8回に逆転2ランを放ち3安打で富士大を下した。ただ、あと1歩及ばなかった。「粘り強いゲームはできた。ただ勝ちにつなげられず悔しい。相手が上だったということです。選手はよくやってくれたし今大会3試合、中身の濃い試合をしてくれました」鳥山泰孝監督は悔しさの中にも選手を称えた。

3打数3安打、1本塁打とチームを引っ張った赤堀主将は「あと2つ、日本一になるためにまだ足りない部分がある。準備してきたことに悔いはありません。いいチームになってきたと思います」と淡々と振り返った。

各自の個性を生かし、野球以外の部分でも成長してきた今季。4強で消えても見事な戦いを残して球場を去った。