◇女子ゴルフツアー 宮里藍サントリー・レディース第3日（2026年6月13日 兵庫県 六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）

5打差の3位から出た永井花奈（28＝ServiceNow）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算14アンダーで2位に浮上した。首位とは3打差。ツアー2勝目、AIG全英女子オープン出場権獲得のチャンスを引き寄せた。

「予選ラウンドに引き続きショットは安定していた。前半は凄くいいバーディー、ラッキーなバーディーもあって回りやすい1日だった」

1番パー5で3打目を1・5メートルにつけてバーディー発進。パー3の4番、パー5の5番はいずれも30センチにつけるスーパーショットで連続バーディー。7番で5メートルのパットを沈めると、9番では1メートルにつけてスコアを伸ばした。

「昨日までショートしがちでタッチが合っていない印象だった」。予選ラウンド2日間はパットの距離感が懸念材料だった。そこで「ノールックで練習したら、そっちの方が距離感が合っていたので、本番もそっちで打っちゃえと思ってやった」とボールを見ないノールック打法を採用。計27パットで好スコアを叩き出した。

今季は出場13試合で開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースで2位に入るなどトップ10入り4回。好調を維持しメルセデスランク10位につける。

勝てば17年10月の樋口久子三菱電機レディース以来8年228日ぶりのツアー2勝目。ツアー歴代6番目のブランク優勝記録となる。永井は「チャンスをしっかりつかんで行けるように頑張りたい」と意気込みを口にした。