犬が飼い主の帰宅を喜ぶ理由

1.飼い主の姿を見て安心するから

犬が飼い主の帰宅を喜ぶのは、飼い主の姿を見て安心するからです。

どんな犬もお留守番中は少なからず不安を抱えているものです。最も安心感を与えてくれる飼い主がそばにいないからです。

多頭飼いである場合では、お互いに支え合いながらお留守番をしていますが、それでも飼い主の存在に敵うものはないのです。

帰宅した飼い主の姿を見たとき、激しくしっぽを振ったり、甲高い声で鳴いたり、部屋を大暴れすることがありますが、安堵から気持ちが高ぶってしまったのです。

2.これから起こる出来事を期待しているから

犬が飼い主の帰宅を喜ぶのは、これから起こる出来事を期待しているからです。

お散歩に連れて行ってもらえること、おやつがもらえること、ごはんがもらえること、おもちゃで一緒に遊んでもらえることなど、これから起こる嬉しい出来事を期待し、気持ちが高ぶっているのです。

お留守番していた時間が短かったとき、長かったときで、喜ぶときの態度や行動に違いがあるのではないでしょうか。長時間のお留守番の後は、とくに大興奮するのではないかと思います。

3.退屈や寂しさから解放されると分かって嬉しいから

犬が飼い主の帰宅を喜ぶのは、退屈や寂しさから解放されると分かって嬉しいからです。

本来であれば、犬は群れで生活をし、群れの仲間と共に行動する動物です。本能的な要素で言えば、ひとりきりでお留守番をするなんて考えられないことなのです。

お留守番中は退屈もしますし、寂しい気持ちもあります。飼い主への愛情が深い犬ほど、飼い主への依存度が高い犬ほど、孤独を抱えていることがあります。

飼い主が帰宅したとき、退屈や寂しさから解放されると分かったとき、テンションが上がってしまい、大興奮することがあります。興奮度は、どれくらい寂しかったかを表しているのです。

4.飼い主がテンション高く帰ってくるから

犬が飼い主の帰宅を喜ぶのは、飼い主がテンション高く帰ってくるからです。

「ただいま～！」「おりこうさんにしてたねー！」と、甲高く大きな声で話しかけることがあるのではないでしょうか。飼い主も愛犬との再会が嬉しいのです。

飼い主の高いテンションや甲高く大きな声は、犬の興奮を煽りやすく、犬のテンションも自然と高くなってしまうのです。

飼い主が落ち着いた態度で帰宅する習慣がある場合では、犬もそれほど興奮することはないでしょう。

犬が飼い主の帰宅を喜ぶときの注意点

飼い主に飛びつくことがあります。飼い主は愛犬の飛びつきに慣れているかもしれませんが、犬にとっては脱臼や骨折などの大けがを負うリスクのある行動です。

フローリングで滑ったり、滑り止めのマットがズレてしまったりすることもあり、犬が転倒することもあります。

大興奮で帰宅を喜んでくれる愛犬の姿に飼い主も癒されるかと思いますが、おすわりや待てをさせるなどし、まずは愛犬を落ち着かせた後、スキンシップやコミュニケーションをするようにしましょう。

まとめ

犬が飼い主の帰宅を喜ぶ理由を4つ解説しました。

飼い主の姿を見て安心するから これから起こる出来事を期待しているから 退屈や寂しさから解放されると分かって嬉しいから 飼い主がテンション高く帰ってくるから

飼い主が帰宅したときの愛犬の反応には個体差があります。性格の違いもあるでしょう。

飼い主との信頼関係が深いほど、愛犬の喜び方も大きくなる傾向にありますが、喜ばないからといって、お出迎えをしないからといって、信頼関係や愛情がないというわけではありません。

安全で快適な環境で安心してお留守番をすることができている、というサインとして受け取りましょう。