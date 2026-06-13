【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはインテリア
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、強い意志、部屋のインテリア、そして生き物が成長していくプロセスという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
け□□
□□たて
は□□く
ヒント：部屋の中を区切ったり、外からの視線をさえぎったりするために置く自立式のボード。そして、子どもの体が時間の経過でだんだんと大きくなっていく様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「つい」を入れると、次のようになります。
けつい（決意）
ついたて（衝立）
はついく（発育）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、目標に向かって心を定める精神的な姿勢から、室内のプライベートな空間を守る調度品、さらには生命が健やかに変化していく自然な現象までを網羅しました。共通する「つい」という響きが、内面の強い覚悟、生活を快適にする道具、生命の神秘的なあゆみを理知的なリズムで結びつけています。言葉の新しい組み合わせを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、強い意志、部屋のインテリア、そして生き物が成長していくプロセスという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
け□□
□□たて
は□□く
ヒント：部屋の中を区切ったり、外からの視線をさえぎったりするために置く自立式のボード。そして、子どもの体が時間の経過でだんだんと大きくなっていく様子を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：つい正解は「つい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つい」を入れると、次のようになります。
けつい（決意）
ついたて（衝立）
はついく（発育）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、目標に向かって心を定める精神的な姿勢から、室内のプライベートな空間を守る調度品、さらには生命が健やかに変化していく自然な現象までを網羅しました。共通する「つい」という響きが、内面の強い覚悟、生活を快適にする道具、生命の神秘的なあゆみを理知的なリズムで結びつけています。言葉の新しい組み合わせを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)