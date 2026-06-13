「まさか大臣だったりして…」農林水産省が発表の“6月のご報告”に「仕方ないか」「ありがとねー」の声
「まさか大臣だったりして…」農林水産省が発表の“6月のご報告”に「仕方ないか」「ありがとねー」の声
農林水産省の公式X（旧Twitter）アカウントは6月13日、投稿を更新。“6月のご報告”を公開しました。
【写真】農林水産省、“6月のご報告”
「牛が書いたなら仕方ないか」同アカウントは「6月なので、御報告があります」とつづり、「#牛乳月間」とハッシュタグを添えて、1枚の報告文を公開。報告文には「【御報告】日頃より牛乳・乳製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたび、6月の『牛乳月間』を迎えましたことを、遅まきながら御報告いたします」と消費者への感謝と「牛乳月間」であることを報告しています。文末の「令和8年6月」の日付の下には、直筆で「牛」のサインが。
この投稿にコメントでは「署名は誰が書いたのでしょうか…まさか大臣だったりして…」「この温度差つくった人と一回話してみたいw」「牛乳月間は良いんだけど、牛は絶対違うだろ」「もう6月も3分の1過ぎてるぞと思いながらも、牛が書いたなら仕方ないか」「美味しいよーありがとねー」「牛が言うなら飲まないとね。。。」「モー少し大きい字でお願いします」などの声が寄せられています。
「マジかよ…ちょっとコンビニで牛乳買ってくる」同アカウントは5日の投稿で、スーツ姿の牛が「牛乳飲んで」と書いたスケッチブックを掲げる「牛乳月間」のPR動画を公開しています。この動画にも「マジかよ…ちょっとコンビニで牛乳買ってくる」「省庁のセキュリティーどうなってんだモウ！！」「本当は嫌いじゃないです・・・（笑）」「これを農林水産大臣が見てOK出したと思うと面白い」「一流大学を出たエリートがやってると思うと胸が熱くなったので牛乳飲んで冷やします」「まさか大臣だったら笑う」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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