俳優の小澤征悦がＭＣとして１３日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）に出演。９日、肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）を悼んだ。

この日の番組冒頭で映画、バラエティー番組、ＣＭと活躍した玉緒さんの足跡を振り返った後、「聞いたことがあるかも知れないんですけど、玉緒さんのエピソードで…」と話し出した小澤。

「東京で玉緒さんがタクシーに乗られましたと。目的地に着いてお金を払おうとしたら、タクシーの運転手が『いや、いりません』と。そう言われて『なんでですか？』って聞いたら『もう、もらってますから』って。『どういうことですか？』って聞いたら、実は勝新太郎さんが当時、タクシーに乗られると、今では考えられないんですけど、１万円を払って、お釣りをもらわない。いつも、１万円払うんだと。そのタクシーの運転手さんの車に前に勝さんが乗られてて、玉緒さんが乗ったから『もう、もらってるので、いただきません』って…」と逸話を披露すると「もう、心の芯が温まるようなこのエピソード…。これもやっぱり玉緒さんがおうちを守られてね。勝新さんが豪快にやられたっていうエピソードの一つなんじゃないかって思います」と、しみじみ話していた。