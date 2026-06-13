◆ファーム・リーグ 西武―中日（１３日・カーミニーク）

２月に右肩を手術していた西武・黒木優太投手が１３日、ファーム・中日戦（カーミニーク）で実戦復帰を果たした。

３点リードの７回から２番手として登板。直球の最速は１４９キロを記録し、打者３人に対して右飛、空振り三振、空振り三振と完璧に抑え込んだ。

自身の“今季初登板”を終え、「まずは良かった。とりあえず今日は投げられたらオッケーだったので、結果問わず復帰できたので良かった」と汗をぬぐった右腕。昨季は２９試合に登板し、１勝１敗３ホールド、防御率３・３８で、場面を問わずきっちり投げ抜きチームのピンチを何度も救った。シーズンは中盤にさしかかっているが、「（昇格には）チームの戦力的な部分も含まれると思う。誰かが疲れてきたときにそこを補えるように」と焦ることなく、出番が巡ってくるその時に備え黙々と腕を磨いていく。

黒木は２月２０日にコンディション面の改善を目的として都内の病院で「右肩関節鏡視下クリーニング術」を受け、実戦復帰までは３か月を要する見込みと発表されていた。