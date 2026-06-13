【漢字クイズ】「林新」はなんて読む？そのまま読んでみて...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「林新」はなんて読む？

「林新」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、富山県の地名で、ひらがな5文字です。 いったい、「林新」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「はやししん」でした。 林新は、富山県高岡市に位置しています。 そんな高岡市にある「瑞龍寺（ずいりゅうじ）」は、加賀藩2代藩主前田利長公ゆかりの禅寺で、国宝にも指定されている高岡を代表する歴史的建造物です。

壮大な伽藍配置と静かな境内が魅力で、日本の伝統的な建築美を感じられますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『瑞龍寺公式サイト』

ライター Ray WEB編集部