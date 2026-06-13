【漢字クイズ】「林新」はなんて読む？そのまま読んでみて...！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「林新」はなんて読む？
「林新」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、富山県の地名で、ひらがな5文字です。
いったい、「林新」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はやししん」でした。
林新は、富山県高岡市に位置しています。
そんな高岡市にある「瑞龍寺（ずいりゅうじ）」は、加賀藩2代藩主前田利長公ゆかりの禅寺で、国宝にも指定されている高岡を代表する歴史的建造物です。
壮大な伽藍配置と静かな境内が魅力で、日本の伝統的な建築美を感じられますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『瑞龍寺公式サイト』
ライター Ray WEB編集部