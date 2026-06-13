◆陸上日本選手権 第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

女子８００メートル決勝が行われ、日本記録（１分５９秒５２）を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝が、２分１秒５４で３連覇を果たした。９月の愛知・名古屋アジア大会派遣設定記録（２分１秒６７、有効期間は２６年１月１日以降）も突破して日本代表に内定した。アジア大会は「アジアのオリンピック」と言われる４年に一度の国際総合大会。久保にとっては自身初の出場となる。

久保は最初の４００メートルを３番手で通過。残り２５０メートルで２位に上がり、最後の直線で塩見綾乃（岩谷産業）を逆転し「決勝は不安の中で臨みましたが、やっと素直に喜べる。自己ベストでは無いですが、やっとここまで戻ってこられたって安心感がある。今回の３連覇はすごく貴重。連覇の中で一番うれしい優勝だった」と涙をぬぐいながら話した。

サッカー日本代表のＭＦ久保建英（２５）＝スペイン・Ｒソシエダード＝は父方のいとこ。１５日（日本時間）にＷ杯北中米大会の初戦、オランダ戦に臨むが「もちろん見ます！」と久保。陸上の日本選手権は１４日まで行われるため「それまでは陸上で、一気にパンって変わっていただきたい。皆さん明日までは陸上で、明後日からサッカーっていう形にしていただきたいなと思っています」とさわやかな笑顔でアピールした。

今春、東大阪大敬愛高を卒業した久保は、社会人デビュー戦となった５月１０日の木南記念（大阪・ヤンマースタジアム長居）は自己ベスト記録から約８秒遅れる２分７秒４７にとどまり、レース後は涙を流した。しかし、その約３週間後に行われた５月３０日のＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ（東京・世田谷区総合運動場陸上競技場）では２分２秒７６で優勝。調子を取り戻して日本選手権に臨み、社会人１年目にして早くも３連覇を成し遂げた。