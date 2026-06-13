Hey！Say！JUMPの薮宏太（36）とA.B.C−Zの橋本良亮（32）が13日、パルテノン多摩大ホールでミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」の公開稽古を行った。

旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、ほとんどせりふがなく全編歌唱で描かれる物語。2022年の日本初演以来約4年ぶりの再演となり、主人公・ジョセフを演じる藪は「必ず再演すべき作品と思っていたので、うれしい」と感慨。再演にあたり、久々に台本と楽譜を開いたというが「ほとんど覚えていた」と振り返り「そのぐらい、自分の中でこの作品が大きなものだったなとひしひしと感じることができた」と話した。当初は20年に上演予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止に。「ある意味6年分のジョセフの思いが詰まっているので、明日からそれを消化できるように頑張りたい」と意気込んだ。

今回から参加となる橋本はロックナンバーを披露する王様・ファラオ役。入所前から藪のファンだったとも明かしており、出演の話が来た折には「主演が薮宏太と書いてあって、それを見ただけで出る！って言いました。先輩の背中を見て稽古に臨みました」と先輩への思いを爆発させた。

一方の藪は「今日のゲネプロでファラオが出てきた瞬間、おおっ！って」と橋本の存在感に圧倒されたという。「はっしーの声はセクシーなんだけど、芯がある」とべた褒めした。すると橋本はすかさず「薮宏太の声ファンなので」と褒め返し、「後ろで移動する時に、ずっと宏太の声が聞こえるんです」とうっとり。「素敵な声なので、ずっと聞いてられる。ゲネプロでギアあげてきたな、（観客を）メロメロにさせてるなと思いながら聞いています」とうれしそうに話していた。東京公演は同所で14日、有楽町よみうりホールで7月19日から8月9日まで。