テレ東『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』ED曲に韓国のシンガーソングライター・10CM

テレ東『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』ED曲に韓国のシンガーソングライター・10CM