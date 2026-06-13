◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム 4x-3 中日(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムとの2戦目に臨んだ中日。9回2アウトの土壇場からは、鵜飼航丞選手のタイムリーで試合を振り出しに戻すも、直後にサヨナラホームランを浴び敗れました。

この日の先発は、今季初先発を迎えた松葉貴大投手。初回からヒットを浴びると、3回には2本のタイムリーを浴び、先制を許します。それでも4回には四球とヒットで2アウト1、3塁のチャンスメイク。対する福島蓮投手の暴投の間に1点を返しました。

その後は1点差の展開としていたものの、4番手・橋本侑樹投手が田宮裕涼選手のソロホームランを被弾。差を2点に広げられます。

9回には日本ハムの3番手・柳川大晟投手を相手にヒットと四球で1アウト1、2塁のチャンスメイク。続く石川昂弥選手のフライの間に2アウト1、3塁とします。さらに代打・阿部寿樹選手も四球を選び満塁とチャンスを拡大。ここで打席に向かった鵜飼選手のタイムリーで試合を振り出しに戻しました。

しかし9回裏のマウンドにあがった草加勝投手が、水野達稀選手のサヨナラホームランを被弾。悔しい敗戦となりました。