◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

１５位で出た菅楓華（ニトリ）は６バーディー、３ボギーの６９と伸ばし、通算９アンダーの８位に浮上した。「今日はバーディーが先行して、いい流れでプレーできた。途中ボギーもあったけど、最終的にアンダーで回れて良かった」と笑顔で振り返った。トップとは８打の差があるが、２位とは５打差で最終日を迎える。

上がりで強さを発揮した。この日パープレーで迎えた１５番で、３メートルを沈めてバーディー。１７番パー５は残り８２ヤードの第３打を５８度のウェッジで１メートル半につけ、１８番は１３０ヤードを９アイアンでピン右奧３メートルに運び、連続バーディーで締めた。

海外メジャー初挑戦だった前週の全米女子オープンは、１打及ばず予選落ちに終わった。「パット、アプローチ、ショット、全部レベルの低さに気づいた。たくさん勉強になった」。初日に１０４位と大きく出遅れながら、２日目は７２で回り、６９位まで順位を上げた。「自分のためになるようなことをしたかった。あそこから１打差までいけたことは少し自信を持っていいのかな」

７日夕方に帰国し、大会の最終日は国内でテレビ観戦。優勝したネリー・コルダ（米国）のプレーに見入った。「ショットが曲がらないし、ロングホールでしっかり決めてくる。距離はもちろん出るけど、それ以上にパッティングがすごく上手」。上位選手のスイングを目に焼き付けたことで、自身のイメージも良化した。米ツアーへの意識も強まった。「リベンジしたい。もっとうまくなりたいと思っているので、ちょっと視野には入ってきた」と口にした。

今大会の２位までと、終了時のメルセデスランキング３位（ともに有資格者を除く）までがＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕、ロイヤルリザム＆セントアンズＧＣ）の出場資格を得る。「本当は今日もっと爆発したかったけど、ショットはいいイメージでできている。まずは上に追いつけるように。しっかり自分の手で切符を取りたい」。有資格者の佐久間朱莉を除くと現在のランキングは２位。権利獲得は濃厚だが、大会２位以上での切符獲得を目指す。（高木 恵）